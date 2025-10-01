Concedierile „sunt iminente”, avertizează Casa Albă, în prima zi de „shutdown” guvernamental

Purtătoarea de cuvânt a președintelui Donald Trump, Karoline Leavitt, în timpul conferinței de presă zilnice din sala Brady Press Briefing Room a Casei Albe, la Washington, DC, pe 28 aprilie 2025. FOTO: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia

Casa Albă a avertizat miercuri că disponibilizările angajaților federali sunt iminente, în prima zi a „închiderii” guvernului, chiar dacă vicepreședintele JD Vance a insistat că nu s-a luat încă nicio decizie finală, scrie Reuters.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat în fața reporterilor că agențiile guvernamentale se pregătesc deja pentru tăieri de posturi.

„Din păcate, deoarece democrații au blocat activitatea guvernului, președintele a dat instrucțiuni cabinetului său, iar Biroul de Management și Buget colaborează cu agențiile din toate domeniile pentru a identifica unde pot fi făcute reduceri și credem că concedierile sunt iminente”, a spus Leavitt.

Vance a recunoscut că situația ar putea degenera rapid în concedieri dacă „shutdown-ul” (sau „paralizia bugetară”) continuă, chiar dacă a spus că nu s-a luat nicio decizie finală cu privire la concedierea sau suspendarea anumitor angajați.

„În primul rând, nu am luat nicio decizie finală cu privire la ce vom face cu anumiți angajați”, a declarat presei Vance.

Guvernul SUA a suspendat o mare parte din activitățile sale miercuri dimineață, deoarece profundele neînțelegeri dintre partide au împiedicat Congresul și Casa Albă să ajungă la un acord privind finanțarea de la buget. Așa numitul „shutdown” guvernamental a intrat în vigoare la miezul nopții în SUA (ora 07:00 în România).

Analiștii și experții anticipează concedierea temporară a sute de mii de funcționari publici, iar pentru utilizatorii serviciilor publice sunt de așteptat perturbări majore – o situație extrem de nepopulară în Statele Unite, fără precedent în ultimii șapte ani, pentru care cele două principale partide – democrații și republicanii – își pasează reciproc responsabilitatea.

Democrații „vor să închidă totul, nu noi”, a afirmat președintele Donald Trump marți după-amiază.