„A fost ca Ziua de Apoi”: 400 de morți după un atac aerian asupra unui spital din Kabul, susțin talibanii

Ahmad, în vârstă de 50 de ani, a privit cum flăcările îi cuprindeau prietenii la un centru de reabilitare pentru dependenți de droguri din Kabul, unde urma un tratament, neputând să-i salveze în timp ce aceștia strigau după ajutor în urma unui atac aerian pakistanez, care a lăsat în urmă o scenă despre care el spune că semăna cu „Ziua de Apoi”, transmite Reuters.

Guvernul taliban care conduce Afganistanul afirmă că cel puțin 400 de persoane au fost ucise și 250 rănite în atacul de luni noaptea, însă Islamabadul a negat că ar fi vizat o astfel de facilitate, susținând că a lovit instalații militare și „infrastructură de sprijin pentru terorism”.

Atacul este cel mai recent episod dintr-un conflict armat între cele două națiuni islamice, care s-a intensificat în timpul lunii sfinte a Ramadanului.

Ahmad susține că el și cei 25 de colegi de salon se adunaseră și au mers înapoi în cameră după rugăciuni în momentul în care a avut loc atacul și că a fost singurul care a supraviețuit loviturii aeriene.

„Întregul loc a fost cuprins de flăcări. A fost ca Ziua de Apoi”, a spus el pentru Reuters.

Pakistani airstrikes have hit a rehabilitation hospital in Kabul, the Taliban has said.



Taliban officials called the strikes a "crime against humanity". Pakistan rejected the claims, saying it was targeting "military installations". pic.twitter.com/3zeVTcK73z — Sky News (@SkyNews) March 16, 2026

Mohammad Mian, care lucrează în departamentul de radiologie al spitalului, a declarat că mulți tineri aflați sub tratament erau internați în containere mari din campus și că foarte puțini au supraviețuit atacului.

„A fost extrem de înfricoșător”, a relatat el. „Cei care au supraviețuit sunt cei ale căror camere nu au fost distruse și care au avut noroc. Dar în locurile unde au căzut bombele, toți cei de acolo au fost uciși”, a mai declarat acesta pentru agenția Reuters.

Pereți înnegriți, cadavre sub dărâmăturile spitalului din Kabul

Reuters transmite că, atunci când reporteri ai săi au vizitat locul marți, pereții înnegriți ai unei clădiri cu un singur nivel demonstrau incendiile care făcuseră ravagii în interior cu doar câteva ore înainte.

În alte locuri, structurile fuseseră reduse la grămezi de cărămidă, metal și lemn, iar bunurile personale ale pacienților, inclusiv perne, pantofi și articole de îmbrăcăminte, erau împrăștiate printre resturi.

În dormitorul lui Ahmad, unele paturi suprapuse erau încă intacte lângă un perete, așternuturile rămânând neatinse, în timp ce încăperea, cu tavanul smuls, era deschisă către cerul albastru.

Dr. Ahmad Wali Yousafzai, un responsabil medical al spitalului, spune că a auzit trei explozii ale căror unde de șoc i-au aruncat pe unii dintre colegii săi dintr-un perete în altul. Bărbatul spune că spitalul găzduia aproximativ 2.000 de pacienți în momentul atacului.

El povestește că, pe măsură ce izbucneau incendiile, se auzeau țipete și strigăte de ajutor „din toate direcțiile”.

„Eram prea puțini ca să-i salvăm pe toți”, deplânge acesta.

Șoferul de ambulanță Haji Fahim susține că s-a numărat printre cei care au transportat cadavrele către un spital din apropiere, mutând cel puțin opt trupuri pe parcursul a cinci ore.

„Acum am revenit din nou… încă mai sunt cadavre sub dărâmături”, a spus el marți.