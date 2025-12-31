„A început să aibă pretenții, să-l las să mă atingă în diverse locuri”. Ce pedeapsă a primit locotenent-colonelul acuzat că a cerut favoruri sexuale unei subalterne, în schimbul unui post mai bun

Fostul comandat al Unității Militare 02286 Bascov, județul Argeș, locotenent colonelul Ionel Iordache, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru trafic de influență. Sentința, pronunțată în 29 decembrie de Tribunalul Militar București, nu este definitivă. Ionel Iordache a fost pus sub acuzare după ce a fost denunțat de subalterna căreia îi cerea favorurile sexuale.

Cazul a fost relatat de HotNews și s-a petrecut la sfârșitul anului 2022.

Pe lângă condamnarea de 3 ani de închisoare cu suspendare, locotenent colonelul Ionel Iordache, a fost obligat de instanță să respecte un program de supraveghere timp de 4 ani și să efectueze 120 de zile de muncă în folosul comunității, potrivit soluției publicate pe portalul instanței. În plus, i s-a interzis dreptul de a mai ocupa o funcție publică timp de 3 ani. Hotărârea Tribunalului Militar poate fi contestată în termen de 10 zile.

Trecut în rezervă după izbucnirea scandalului, Ionel Iordache a respins acuzațiile, susținând în fața instanței că discuțiile avute cu subalterna nu erau serioase, respectiv că „erau simple glume” care au fost „descrise exagerat”, potrivit hotărârii Tribunalului Militar București, consultată de HotNews.

Fostul comandat al unității militare din Bascov a mai susținut că de fapt ar fi fost provocat de fosta angajată. UM 02286 este o bază militară unde sunt depozitate rezervele de combustibil pentru Armată.

Apărările locotenent colonelului nu au fost primite de instanța militară care a concluzionat că probele de la dosar dovedesc, fără dubiu, vinovăția acestuia.

„M-ajutați și pe mine să aduc o fată frumoasă aici, la Bascov?”

Interceptările realizate după declanșarea anchetei l-au surprins pe Iordache în timp ce intervenea pe lângă membrii comisiei de concurs pentru a face posibilă angajarea subalternei pe un post mai bun, după ce a modificat condițiile de participare.

„M-ajutați și pe mine să aduc o fată frumoasă aici, la Bascov? […] Da. […] Cum? […] Păi, spre exemplu, a ieșit doamna (…) la pensie și… nu mai bugetăm funcția aia, și-o bugetez una de subofițer”, a fost surprins Iordache discutând cu superiorul său.

„Printr-un efort succesiv și cumulat” și „în baza influenței reale” pe care comandantul o avea asupra membrilor comisiei de transfer, subalterna favorizată de Iordache a obținut postul de subofițer de stat major.

Datele din anchetă arată că femeia a fost ajutată în mod preferențial în parcurgerea tuturor etapelor din procedura de transfer, fiindu-i furnizate informații despre contracandidați și parcurgând o simulare a evaluării finale.

Potrivit DNA, fostul comandant al unității militare din Bascov și-a traficat influența pentru a o favoriza pe subalterna căreia îi cerea favoruri sexuale. Pentru că femeia nu a acceptat avansurile, acesta i-a cerut bani.

La patru luni după ce a primit postul, femeia a depus denunț împotriva comandantului.

„A început să aibă anumite pretenții de la mine, să-mi facă anumite aluzii cu tentă sexuală, să mă prezint la muncă în ținută civilă, iar nu în ținută militară, respectiv să-l las să mă atingă în diverse locuri (…) Sumele de bani a început să mi le ceară după ce s-a finalizat selecția, respectiv în luna martie 2023 (…) Am formulat denunț în 16.12.2022 deoarece nu mai suportam să primesc avansuri din partea inculpatului”, a reclamat subalterna, potrivit hotărârii Tribunalului Militar.

Femeia a reclamat că pretențiile comandantului au continuat chiar și după ce aceasta a depus denunțul la parchet.

„A continuat să solicite bani, la fel și solicitarea ca eu să am o atitudine ZEN, solicitările fiind făcute tocmai pentru ca eu să ocup funcția. Comportamentul ZEN însemna să vin cu părul desfăcut, să vin în ținută civilă, să-l las să mă atingă în diverse locuri și să fiu de acord cu tot ce îmi propune”, a mai reclamat femeia.

Motivarea condamnării

Tribunalul Militar a decis condamnarea lt. col. Ionel Iordache, subliniind în motivarea deciziei că probele administrate în timpul procesului dovedesc că acesta și-a traficat influența pentru a o avantaja pe subalterna, în detrimentul celorlalți șapte candidați.

„Traficarea influenței de către inculpat a fost de natură să creeze și să inducă ideea deosebit de periculoasă că, prin promovarea unei astfel de atitudini, pe căi oculte, contrare normelor legale, se pot primi orice favoruri din partea funcționarilor publici care organizează evaluarea și selecția candidaților pentru diferite funcții sau programe în domeniul logistic”, se arată în motivarea instanței militare.

Comportamentul comandantului „a fost menit să introducă în interiorul organului executiv al armatei interese de natură privată, străine scopurilor urmărite într-un stat democratic, ceea ce îl exclude pe inculpat de la orice posibilitate de a fi reținută în favoarea sa a unor circumstanțe atenuante”, a conchis judecătorul.