A murit John Lodge, solistul trupei The Moody Blues, celebră pentru piesa „Nights în White Satin”

John Lodge, în timpul unui concert pe care l-a susținut pe 28 februarie 2025 în orașul Nashville din statul american Indiana, FOTO: John D Shearer / Shutterstock Editorial / Profimedia Images

John Lodge, basistul și unul dintre cei doi soliști ai legendarei trupe britanice de rock The Moody Blues, recunoscută la nivel internațional pentru piesa „Nights in White Satin”, a murit la vârsta de 82 de ani, a anunțat familia sa vineri, într-o declarație citată de Reuters.

Familia a spus că Lodge, pe care l-a descris drept un „soț, tată, bunic, socru și frate adorat”, „s-a stins liniștit, înconjurat de cei dragi și de sunetele The Everly Brothers și Buddy Holly” – o referință la muzicienii pe care Lodge îi admira.

Născut la Birmingham, Lodge s-a alăturat trupei The Moody Blues în 1966, la doi ani după formarea acesteia. Împreună, au părăsit rădăcinile R&B ale formației pentru a explora teritoriul rock-ului simfonic.

Lodge a rămas alături de trupă până când aceasta a încetat să mai susțină concerte live, în 2018, după retragerea lui Graeme Edge, ultimul membru fondator rămas. În anul respectiv The Moody Blues a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.

The Moody Blues sunt recunoscuți pe scară largă ca pionieri ai rock-ului progresiv, în special datorită utilizării aranjamentelor orchestrale și a instrumentului Mellotron – o claviatură electromecanică.

Albumul lor din 1967, „Days of Future Passed”, este considerat unul dintre primele albume-concept, îmbinând rock-ul cu muzica clasică, și conține single-ul „Nights in White Satin” care s-a bucurat de un succes uriaș și este difuzat până în prezent de posturi de radio din întreaga lume.