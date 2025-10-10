A murit John Lodge, solistul trupei The Moody Blues, celebră pentru piesa „Nights în White Satin”
John Lodge, basistul și unul dintre cei doi soliști ai legendarei trupe britanice de rock The Moody Blues, recunoscută la nivel internațional pentru piesa „Nights in White Satin”, a murit la vârsta de 82 de ani, a anunțat familia sa vineri, într-o declarație citată de Reuters.
Familia a spus că Lodge, pe care l-a descris drept un „soț, tată, bunic, socru și frate adorat”, „s-a stins liniștit, înconjurat de cei dragi și de sunetele The Everly Brothers și Buddy Holly” – o referință la muzicienii pe care Lodge îi admira.
Născut la Birmingham, Lodge s-a alăturat trupei The Moody Blues în 1966, la doi ani după formarea acesteia. Împreună, au părăsit rădăcinile R&B ale formației pentru a explora teritoriul rock-ului simfonic.
Lodge a rămas alături de trupă până când aceasta a încetat să mai susțină concerte live, în 2018, după retragerea lui Graeme Edge, ultimul membru fondator rămas. În anul respectiv The Moody Blues a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.
The Moody Blues sunt recunoscuți pe scară largă ca pionieri ai rock-ului progresiv, în special datorită utilizării aranjamentelor orchestrale și a instrumentului Mellotron – o claviatură electromecanică.
Albumul lor din 1967, „Days of Future Passed”, este considerat unul dintre primele albume-concept, îmbinând rock-ul cu muzica clasică, și conține single-ul „Nights in White Satin” care s-a bucurat de un succes uriaș și este difuzat până în prezent de posturi de radio din întreaga lume.