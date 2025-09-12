Abdominoplastia, una dintre cele mai cerute operații estetice, se recomandă în special în două situații. Dr. Olimpiu Boța, chirurg plastician: „Pacienții se simt mai plini de energie și cu un spirit nou”

Abdominoplastia NU este o metodă de slăbit, ci o necesitate medicală – este recomandată în special după o pierdere semnificativă în greutate sau în urma sarcinilor/Foto: Shutterstock

Abdominoplastia s-a aflat în topul intervențiilor estetice la nivel global în anul 2021, potrivit International Society of Aesthetic Plastic Surgery, una dintre cele mai importante organizații mondiale în domeniul chirurgiei estetice și reconstructiv. Este important de menționat că deși ajută la un corp mai armonios, abdominoplastia NU este o metodă de slăbit, ci o necesitate medicală – este recomandată în special după o pierdere semnificativă în greutate sau în urma sarcinilor. Dr. Olimpiu Boța, medic primar Chirurgie plastică, Microchirurgie reconstructivă, la Spitalul Regina Maria din Cluj, explică mai multe despre acest tip de intervenție chirurgicală.

O necesitate, nu un moft

Una dintre cele mai frecvente situații în care se recomandă abdominoplastia este după o intervenție bariatrică – o operație de micșorare a stomacului care are ca scop pierderea în greutate. În urma acestei proceduri, după scăderea masivă în greutate, mulți pacienți rămân cu un exces important de piele și, uneori, de grăsime în zona abdominală, care nu poate fi eliminat prin dietă sau exerciții fizice.

Această piele în exces nu afectează doar aspectul fizic, ci poate cauza disconfort fizic precum dificultăți de mobilitate și iritații, dar și probleme emoționale – scăderea încrederii în sine, anxietate legată de imaginea corporală, evitarea situațiilor sociale sau chiar depresie. În astfel de cazuri, abdominoplastia devine o etapă esențială în procesul de recuperare și de recăpătare a încrederii în sine.

„Procedura este recomandată atunci când pacienții rămân cu un exces important de piele după operația bariatrică și se confruntă cu disconfort fizic, mobilitate redusă sau diverse suferințe. Uneori, pur și simplu, imaginea din oglindă nu reflectă felul în care își doresc să arate“, spune dr. Olimpiu Boța, medic primar Chirurgie plastică, Microchirurgie reconstructivă la spitalul Regina Maria din Cluj.

Dr. Olimpiu Boța, medic primar Chirurgie plastică, Microchirurgie reconstructivă la Spitalul Regina Maria din Cluj explică mai multe despre abdominoplastie

Ce se întâmplă în cadrul unei intervenții de abdominoplastie

În timpul abdominoplastiei, chirurgul estetician realizează o intervenție prin care se îndepărteză pielea și grăsimea în exces din zona abdomenului. Mușchii abdominali sunt strânși pentru a reda fermitatea și a contura mai bine talia. Pielea rămasă este întinsă pentru a obține un abdomen cât mai neted, iar cicatricea este poziționată astfel încât să poate fi ușor ascunsă sub haine. În anumite cazuri se poate asocia și lipoaspirația, pentru a obține un rezultat cât mai estetic și mai armonios.

Această procedură aduce o schimbare importantă, nu doar la nivel fizic, ci și în modul în care pacienții se simt în propriul corp. „De cele mai multe ori, pacienții care au trecut printr-o intervenție bariatrică apelează ulterior la proceduri de remodelare corporală, precum abdominoplastia, astfel încât să se poată bucura pe deplin de rezultatele transformării lor“, completează dr. Boța.

„Există o limită dincolo de care pielea nu mai poate reveni complet la forma inițială“

După o pierdere rapidă și semnificativă în greutate, pielea nu mai reușește să se retragă. Rezultatul este un exces de piele, mai ales în zona abdomenului, care atârnă, face pliuri și poate deveni o sursă constantă de disconfort.

Explicația este simplă – atunci când pielea a fost întinsă ani la rând din cauza surplusului ponderal, elasticitatea ei scade iar fibrele de colagen și elastină, cele care o ajută să revină la loc, își pierd eficiența. „Pielea noastră are un grad natural de elasticitate, care depinde de factori precum genetica, vârstă și cât de mult a fost întinsă. În general, pielea se retrage după ce se pierde din volum, dar există o limită dincolo de care nu mai poate reveni complet la forma inițială“, adaugă dr. Boța.

Și cercetările arată că, după o intervenție bariatrică, pielea își revine cu greu la aspectul inițial. Potrivit unui studiu publicat în revista științifică Surgery for Obesity and Related Diseases (2021), peste 70% dintre pacienți ajung să se confrunte cu un grad vizibil de piele lăsată în zona abdominală, care nu dispare în mod natural, prin alimentație sau sport.

„După intervenția bariatrică, pacienții de obicei reduc să zicem de la 12 la două medicamente, scad masiv în greutate și de multe ori vor avea un exces de piele sau chiar și un exces rămas de grăsime pe care nu o mai pot pierde prin dietă și nici măcar prin sport“, confirmă și medicul estetician.

Mai mult decât o schimbare fizică: „Pacienții se simt mult mai bine, mai plini de energie și cu un spirit nou“

Abdominoplastia nu este doar despre estetică. Pentru multe persoane, este un pas important în a-și recăpăta controlul asupra propriului corp și asupra imaginii de sine. Este despre încheierea unui capitol greu și începutul unuia nou, în care te simți bine în pielea ta.

Așa cum spune și dr. Boța, care a observat de-a lungul carierei transformări incredibile: „Impactul acestor intervenții postbariatrice este adesea impresionant, atât din punct de vedere fizic, cât și emoțional.“

Chirurgia bariatrică are deja un impact major asupra pacientului – prin pierderea semnificativă în greutate, reducerea medicației și ameliorarea bolilor asociate, sănătatea și imaginea de sine se îmbunătățesc considerabil. „Pacienții se simt mult mai bine, mai plini de energie și cu un spirit nou. După ce parcurg toate aceste intervenții, când se privesc în oglindă și revin la mărimea pe care o aveau cu 15 ani în urmă, impactul emoțional este uriaș“, mărturisește medicul estetician.

O analiză amplă a literaturii de specialitate confirmă că intervențiile de remodelare corporală, precum abdominoplastia, contribuie semnificativ la creșterea calității vieții și la refacerea încrederii de sine a pacienților după slăbire.

Abdominoplastia după sarcină: ce trebuie să știe mamele

Abdominoplastia este, însă, recomandată și în alte situații, cum ar fi după sarcină, când pielea și mușchii abdominali au fost întinși semnificativ. În astfel de cazuri, intervenția ajută la refacerea și întărirea abdomenului, redând fermitatea zonei și îmbunătățind confortul fizic.

Aceasta poate fi combinată cu alte proceduri estetice, cum ar fi liposucția la nivelul brațelor, trunchiului sau spatelui, pentru o remodelare corporală completă. „Abdominoplastia postnatală nu se limitează doar la refacerea abdomenului, ci poate include și proceduri complementare menite să armonizeze întreaga siluetă,“ explică dr. Boța.

În general, este recomandat ca abdominoplastia să fie făcută după ce mama și-a încheiat planurile legate de o nouă sarcină. Asta pentru că o viitoare sarcină poate întinde din nou pielea și mușchii abdominali, diminuând rezultatele intervenției.

De asemenea, este important ca organismul să aibă timp să se refacă după naștere – ideal ar fi să treacă cel puțin șase luni până la un an, timp în care corpul se stabilizează hormonal și fizic. Intervenția este recomandată doar atunci când mama se simte complet recuperată, are o greutate stabilă și este pregătită fizic și emoțional pentru o procedură chirurgicală.

„Imediat după naștere nu recomandăm intervențiile de chirurgie estetică. Este important ca mama să aștepte până își încheie planurile familiale – adică să știe sigur că nu își mai dorește alți copii. De regulă, așteptăm să treacă și perioada de alăptare, iar în jur de unu-doi ani de la ultima naștere, când corpul s-a refăcut și femeia este pregătită, putem discuta despre proceduri de remodelare corporală”, explică dr. Boța.

Cui i se recomandă abdominoplastia

Abdominoplastia este indicată persoanelor care:

au trecut printr-o pierdere mare în greutate (peste 25–30 kg),

s-au stabilizat în greutate de cel puțin 6–12 luni,

nu mai plănuiesc o sarcină viitoare

nu au afecțiuni medicale care ar putea crește riscul operator sau ar îngreuna vindecarea.

Este esențial ca pacientul să aibă așteptări realiste și să fie conștient că, deși rezultatul estetic poate fi spectaculos, este totuși vorba despre o intervenție chirurgicală majoră.

Ca orice intervenție chirurgicală, există riscuri precum infecții, sângerări sau cicatrici vizibile, iar rezultatele finale pot apărea abia după câteva luni. „În general, nu apar complicații majore care să pună în pericol viața pacientului. Totuși, pot apărea hemoragii, tulburări ale vindecării plăgii sau, mai rar, hematome. Acestea sunt situații relativ frecvent întâlnite după astfel de intervenții și, de regulă, pot fi gestionate prin metode conservatoare. Reintervențiile sunt rare și se efectuează doar dacă este absolut necesar“, spune dr. Boța.

Cum decurge recuperarea după abdominoplastie

Perioada de recuperare după o abdominoplastie variază, dar, în general, pacienții pot reveni treptat la activitățile obișnuite în câteva săptămâni (în general între două și șase săptămâni). Este important să respecte indicațiile medicului, să evite efortul fizic intens și să poarte bandajele sau corsetul special recomandat pentru a susține abdomenul în vindecare. Unele senzații de disconfort sau umflături sunt normale în primele zile, dar acestea se diminuează treptat.

Există mai multe tipuri de abdominoplastie, de la proceduri mai extinse, care implică o cicatrice mai lungă, până la variante mai puțin invazive, cum este miniabdominoplastia, recomandată pentru cazurile cu exces limitat de piele.

De asemenea, abdominoplastia poate fi combinată cu alte intervenții estetice, precum liposucția, pentru a oferi un rezultat cât mai armonios și personalizat.

Alegerea tehnicii potrivite depinde de nevoile și starea fiecărui pacient, de aceea consultul cu un chirurg plastician specializat este esențial.

Contraindicații și precauții ale operației

Abdominoplastia nu este recomandată:

persoanelor cu boli cronice necontrolate (diabet necontrolat, afecțiuni cardiovasculare severe, ciroză hepatică);

celor cu tulburări de coagulare a sângelui;

fumătorilor activi (fumatul afectează sever cicatrizarea și oxigenarea țesuturilor);

celor care nu sunt stabili emoțional sau care au așteptări nerealiste.

Înainte de intervenție, este necesar un consult preoperator complet și uneori o echipă multidisciplinară (nutriționist, psiholog, chirurg bariatric).

Articol susținut de Regina Maria