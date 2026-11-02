Alegeri SUA: Partidul Democrat, în fața celui mai mare șoc din campanie. Cum s-a produs ruptura între Abdul El-Sayed si fosta sa rivală, care acum susține republicanii

„Doamne ferește, de ce ai crede că aș face așa ceva??!!”, spunea, în urmă cu o săptămână, democrata Haley Stevens, când era întrebată de posibilitatea de a-l susține pe republicanul Mike Rogers în detrimentul colegului său Abdul El-Sayed, potrivit CNN. Duminică, Stevens a apărut la un eveniment de campanie alături de Rogers și și-a anunțat susținerea, într-o decizie care a șocat Partidul Democrat.

Mike Rogers și Abdul El-Sayed se află într-o luptă strânsă pentru poziția de senator de Michigan. Cursa este văzută drept una cheie în lupta democraților pentru a prelua controlul asupra Senatului. În prezent, republicanii au majoritate de 53 la 47, care va fi testată în alegerile din 3 noiembrie.

„Hei, Michigan! Poate ați văzut că democratul nostru nominalizat pentru Senatul SUA, Abdul, a spus că nu mai sunt binevenită în campania lui și că ar trebui să stau departe. Și are dreptate, de aceea îl susțin astăzi pe Mike Rogers pentru Senatul Statelor Unite”, a fost anunțul șoc făcut duminică de Haley Stevens.

Relația dintre cei doi colegi democrați s-a destrămat în parte din cauza pozițiilor publice privind Israelul, dar și din cauza orgoliilor lor sensibile și a sentimentelor rănite, relatează New York Times. CNN amintește de atacurile și jignirile reciproce pe care cei doi și le-au adresat în cursa internă a democraților în care El-Sayed a învins-o la limită pe Stevens cu mai puțin de un punct procentual.

Resentimente după campania din interiorul Partidului Democrat

În timpul alegerilor primare, El-Sayed a catalogat-o drept o „marionetă” a Comitetul American-Israelian pentru Afaceri Publice (AIPAC), principalul grup de lobby pro-Israel din SUA. De asemenea, el a numit-o „cea mai incompetentă candidată din America”.

„Toată lumea din America înțelege că vrei să dai vina pe evreii americani pentru toate problemele tale”, a răspuns Stevens pe X cu câteva zile înainte de alegerile din 4 august. Stevens a primit zeci de milioane de dolari în campania internă a democraților.

El-Sayed a fost criticat pentru că a făcut campanie alături de Piker, un influencer cu poziții pro-palestiniene, cunoscut pentru numeroasele sale comentarii controversate la adresa evreilor, printre care și compararea locuitorilor evrei care se opun lui El-Sayed cu membrii Ku Klux Klan, remarci denunțate pe scară largă ca fiind antisemite.

La scurt timp după victoria lui El-Sayed din alegerile interne, cei doi s-au îmbrățișat la un mic dejun organizat de Partidul Democrat pentru a transmite un mesaj de unitate.

Ce s-a întâmplat în săptămâna în care Stevens și-a schimbat poziția

După momentul îmbrățișării, echipa de campanie a lui El-Sayed a angajat câțiva membri ai echipei de campanie a lui Stevens, dar el nu a avut aproape nicio comunicare cu ea, relatează New York Times care a vorbit cu numeroși apropiați ai celor doi. Ea nu a fost niciodată invitată să participe la campanie alături de el, și nici nu i s-a cerut părerea cu privire la modul în care ar trebui să se procedeze.

Democrații au încercat în ultima săptămână de campanie să intermedieze un eveniment comun la care să participe ambii, spune sursele consultate de CNN și New York Times.

Stevens a declarat, într-un comunicat emis vineri dimineață, că Jim Clyburn, unul din cei mai influenți democrați care a susținut-o și a făcut campanie alături de ea în cadrul alegerilor primare, a invitat-o la un eveniment de campanie la o biserică, și că ea va fi prezentă. Acesta trebuia să fie prima ocazie în care apărea alături de El-Sayed în cadrul campaniei electorale.

În seara dinainte de eveniment, existau semne pozitive că acesta va avea loc. Sâmbătă, în jurul orei 18:00, fostul guvernator democrat al statului Michigan, James Blanchard, a primit un mesaj de la Stevens în care aceasta îl ruga să i se alăture, alături de El-Sayed și de Clyburn.

Iar în jurul orei 22:00, Jamie Raskin, membru democrat al Camerei Reprezentanților, a discutat cu Stevens și a insistat să afle dacă aceasta îl susține în continuare pe El-Sayed.

„Vreau doar să fiu foarte clar în privința asta: susții întregul grup de candidați, inclusiv pe Abdul?”, a întrebat-o el. Ea a răspuns afirmativ. Raskin a participat duminică dimineață la emisiunea „Meet the Press” de la NBC și a încercat să-i asigure pe telespectatori că ea îl susține în continuare.

Decizia care a șocat Partidul Democrat

Duminică dimineață, Stevens s-a enervat pentru că i s-a spus să nu vină la biserică, potrivit New York Times. L-a sunat pe republicanul Rogers și l-a întrebat dacă pot merge împreună la biserică, un gest pe care el l-a acceptat imediat, a explicat ea mai târziu. Nu le-a spus nimic despre planurile sale prietenilor și aliaților săi din mediul politic democrat.

Toți au fost șocați să o vadă intrând în biserică alături de Rogers. Cei doi au stat împreună în al doilea rând de bănci pe durata slujbei de o oră. Stevens a aplaudat ocazional și și-a ridicat brațul în semn de victorie, în timp ce Rogers zâmbea. În timpul slujbei, ea a postat un videoclip online în care anunța că îl susține pe acesta. „Nu am ce căuta în campania lui Abdul”, a spus ea.

La sfârșitul slujbei, Stevens și Rogers au ieșit împreună la declarații. „M-am trezit azi-dimineață și am decis să merg la biserică”, a spus Stevens. „Sunt aici alături de persoana pe care o voi vota pentru Senatul Statelor Unite, și anume Mike Rogers.”

Jamie Raskin care abia ce garantase că Stevens îl susține pe democrat a revenit și a declarat că a fost „luat complet prin surprindere”.

Reacții după decizia lui Stevens: „O trădare josnică”.

Echipa sa din Congres și-a dat demisia în bloc. Foștii ei aliați democrați s-au coordonat împreună cu echipa de campanie a lui El-Sayed privind modul în care pot fi de ajutor și au cerut sfaturi cu privire la ce să posteze pe rețelele sociale.

Președintele Partidului Democrat din Michigan a anunțat că Stevens a fost exclusă din partid definitiv. Senatorul Chuck Schumer din New York, liderul minorității democrate, care a susținut-o pe Stevens în cadrul alegerilor interne, a calificat acest gest drept „o trădare josnică”.

„Sunt dezamăgit, dar înțeleg”, a spus Clyburn, cu care trebuia să apară la evenimentul democraților.

El-Sayed a minimalizat public decizia adversarei sale din cursa internă. „Nimic din toate astea nu contează”, le-a spus el reporterilor după ce a participat la slujba de la biserică, la care democrații voiau să participe cu Stevens.

Republicanii au sărbătorit problemele din interiorul Partidului Democrat. „Uau, asta e ceva uriaș!”, a scris președintele Trump pe Truth Social.

Rogers, la evenimentul la care a participat alături de Stevens după slujba de la biserică din Detroit, s-a declarat „onorat” să beneficieze de sprijinul acesteia și a spus că a fost o surpriză. El l-a citat pe Martin Luther King Jr. și a sugerat că se află într-o poziție mai bună decât ar fi fost dacă Stevens a câștigat alegerile primare. „Mă bucur că astăzi nu candidez împotriva lui Haley Stevens”, a spus Rogers.

Ce spun sondajele

Înainte de anunțul lui Stevens, cel mai recent sondaj realizat de CNN privind cursa pentru Senat din Michigan îl plasa pe El-Sayed în frunte cu șapte puncte în fața lui Rogers.

După anunț, un sondaj realizat de New York Times și Universitatea Siena a arătat că El-Sayed îl devansa pe Rogers cu 11 puncte procentuale.