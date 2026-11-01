Răsturnare de situație la alegerile pentru Senatul SUA. Democrata învinsă de Abdul El-Sayed în cursa internă îl susține pe candidatul republican Mike Rogers

Haley Stevens, congresmenă democrată, s-a delimitat de campania democratului care a învins-o în cursa din partid, Abdul El-Sayed, și a anunțat că îl susține pe contracandidatul lui republican la alegerile din Michigan pentru Senatul SUA, Mike Rogers, potrivit New York Times.

Stevens, membră a Camerei Reprezentanților, a pierdut alegerile primare din august în fața lui Abdul El-Sayed, care a devenit, astfel, reprezentantul democraților în cursa pentru Senatul SUA din Michigan.

Duminică, ea a apărut alături de Mike Rogers la o slujbă religioasă la Perfecting Church, o congregație afro-americană din Detroit.

„Hei, Michigan! Poate ați văzut că democratul nostru nominalizat pentru Senatul SUA, Abdul, a spus că nu mai sunt binevenită în campania lui și că ar trebui să stau departe”, a declarat Stevens într-un videoclip postat ulterior pe rețelele sociale, potrivit NBC News.

„Și are dreptate, de aceea îl susțin astăzi pe Mike Rogers pentru Senatul Statelor Unite”, a spus ea. „Nu îmi am locul în campania lui Abdul”, a adăugat congresmena.

Congresmena democrată îl criticase încă de vineri pe colegul ei de partid.

„Abdul promite să scoată banii de politică”, a declarat Stevens într-un comunicat citat de ABC News. „Poate începe prin a scoate Israelul din explicațiile sale despre tot ce nu își poate permite Michigan”, a punctat Stevens.

Indignare în rândul democraților

Poziția ei a stârnit indignare în rândul democraților. Chuck Schumer, liderul minorității democrate din Senatul SUA, a calificat gestul ei drept o „trădare abjectă”. Pe de altă parte, Abdul El-Sayed le-a spus reporterilor că „nimic din toate astea nu contează”.

În schimb, președintele republican al SUA, Donald Trump, a lăudat „curajul” lui Stevens.

Mai mulți membri ai echipei lui Stevens și-au dat demisia, iar președintele Partidului Democrat din Michigan a declarat că Stevens, care nu candidează pentru un nou mandat în districtul congresional 11 al statului, „nu este în prezent membră a Partidului Democrat din Michigan și nici nu va fi în viitor”.

Sondajele de opinie îi dau pe democrați favoriți în cursa pentru Camera Reprezentanților, unde republicanii au în prezent o majoritate de 218 la 214. La Senat, unde republicanii au o majoritate de 53 la 47, scorurile din cercetările sociologice sunt mai strânse, potrivit Reuters.