„JD, habibi”. Ținta sarcasmului lui Trump și Vance, democratul musulman care a produs surpriza în Michigan răspunde cu „o delicioasă ironie” constituțională

Senatorul ales de Michigan, democratul Abdul El-Sayed, i-a ironizat pe președintele american Donald Trump și pe vicepreședintele JD Vance, în discursul său de victorie de miercuri dimineață, după ce cei doi republicani l-au atacat luni de zile pe parcursul campaniei electorale.

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El-Sayed, care l-a învins pe republicanul Mike Rogers, susținut de Trump, în cursa extrem de urmărită pentru Senat din statul Michigan, a glumit pe seama perspectivei ca Vance să fie oficialul în fața căruia va jurământul în luna ianuarie, catalogând-o drept un moment de „ironie delicioasă” după atacurile personale publice ale lui Vance.

„JD, habibi, există o delicioasă ironie în faptul că ești obligat constituțional să mă învestești (în funcție, n.r.) în ianuarie”, a spus El-Sayed, în discursul adresat susținătorilor săi din Detroit, folosind un termen arab de alint, potrivit The Wall Street Journal, The Hill și Detroit Free Press.

„Habibi” este forma masculină a unui termen arab care se traduce prin „iubirea mea” sau „dragul meu” și este folosit de obicei între parteneri implicați într-o relație de dragoste, membri ai familiei sau prieteni.

„Wolverines 1, Buckeyes 0”, a adăugat democratul, făcând referire la rivalitatea dintre Universitatea din Michigan și Universitatea de Stat din Ohio, facultatea absolvită de Vance.

Democratul și-a îndreptat apoi atenția către Trump, care a pronunțat în repetate rânduri numele lui El-Sayed cu sarcasm și i-a atacat credința musulmană în timpul campaniei.

„Donald, știu că ai dificultăți cu pronunțarea numelui meu, așa că, după ce JD mă va învesti în ianuarie, poți să-mi spui senator”, a afirmat El-Sayed.

@independent Although the result has yet to be called, Michigan Democrat Abdul El-Sayed has taken to the podium to troll vice president JD Vance. Using the Arabic word for ‘my love’, El-Sayed told supporters: “JD, habibi, there is this delicious irony in the fact that you're constitutionally obligated to swear me in in January.” The jab comes after Vance launched repeated attacks on the progressive candidate on the campaign trail. ♬ original sound – Independent

Ținta atacurilor

Declarațiile din discursul de dimineață au reprezentat un moment de triumf pentru El-Sayed, care a devenit primul musulman ales în Senatul SUA după o campanie electorală acerbă, în cadrul căreia religia lui și pozițiile progresiste au stârnit o opoziție virulentă din partea republicanilor.

Vance l-a descris anterior pe El-Sayed ca fiind „foarte, foarte rău”, în timp ce Trump s-a referit în repetate rânduri la acest democrat ca fiind un „jihadist” și un „comunist”.

Republicanii au susținut, de asemenea, că politicianul democrat ar avea legături cu Frăția Musulmană, lucru pe care El-Sayed l-a negat.

Președintele Trump și-a intensificat atacurile în ultimele ore înainte de ziua alegerilor, afirmând într-o postare pe Truth Social, marți dimineață devreme, că El-Sayed „urăște evreii și urăște persoanele de culoare”.

Iar la un miting din Carolina de Sud, Trump le-a spus celor prezenți: „Dacă ești persoană de culoare sau dacă ești evreu și votezi pentru Abdul, ești nebun”.

Cine este Abdul El-Sayed

El-Sayed, fost director al departamentului de sănătate din comitatul Wayne și reprezentant al aripii de stânga a Partidului Democrat, îi va succeda senatorului Gary Peters, care se retrage, menținând locul în mâinile democraților după una dintre cele mai disputate curse pentru Senat din ciclul alegerilor de la jumătatea mandatului.

Ultima etapă a campaniei pentru El-Sayed – fiu al unor imigranți egipteni – a fost marcată de un eveniment neașteptat: reprezentanta democrată Haley Stevens, pe care o învinsese în alegerile primare (interne), și-a exprimat susținerea pentru contracandidatul republican, Mike Rogers.

Foarte activ pe rețelele de socializare, Abdul El-Sayed a atras mulțimi numeroase la mitingurile lui electorale din Michigan, inclusiv în fiefuri republicane profund conservatoare, notează AFP.

„Ar trebui să poți merge la medic fără să primești o factură exorbitantă”, a declarat el în ajunul alegerilor, promițând să reformeze sistemul american de sănătate – un model costisitor, bazat în mare parte pe sectorul privat.

El-Sayed a făcut totodată din combaterea influenței banilor în politică un pilon central al programului său, prezentându-se drept un candidat al schimbării, în opoziție cu unele figuri politice percepute ca fiind prea strâns legate de interese economice.

Critic vocal al sprijinului american pentru Israel, Abdul El-Sayed a atras și ostilitatea unei părți a comunității evreiești – într-un stat care, de altfel, găzduiește una dintre cele mai mari populații arabo-americane din țară.

Pe lângă faptul că va deveni primul musulman din Senat, El-Sayed va fi și primul medic democrat ales în camera superioară a Congresului american din 1969 încoace.