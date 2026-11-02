Alegeri SUA: Conflictul dintre democrații Haley Stevens și Abdul El-Sayed din Michigan, văzut din cele două tabere. Acuzații despre „adevărații extremiști”

Decizia democratei Haley Stevens de a-l susține pe candidatul republican în detrimentul propriului candidat din Partidul Democrat a stârnit un adevărat „seism al credințelor politice” în SUA. Cei din stânga spun că „adevărații extremiști” sunt cei care-l sabotează pe Abdul El-Sayed. Iar conservatorii spun că delimitarea de El-Sayed este un act de curaj rațional și amintesc că democrații îi felicitau pe republicanii care se delimitau de Trump, iar acum îi fac trădători pe democrații care se delimitează de cineva în care nu cred.

Haley Stevens, fosta adversară a democratului din Michigan Abdul El-Sayed în alegerile primare pentru Senatul SUA, i-a surprins duminică pe liderii partidului prin sprijinul acordat republicanului Mike Rogers, pe fondul tensiunilor din rândul democraţilor care au atins punctul culminant înaintea alegerilor de la mijlocul mandatului („midterms”), scrutinul putând determina schimbarea echilibrului de putere la Capitol Hill.

Stevens și-a arătat susținerea pentru Rogers după ce a participat împreună cu acesta la o slujbă religioasă în Detroit. Această remarcabilă manifestare de sprijin pentru candidatul susţinut de preşedintele Donald Trump, într-o cursă electorală extrem de strânsă, vine după ce ea a fost exclusă din programul unui eveniment comun, programat în aceeaşi zi, cu El-Sayed, care a învins-o pe deputată cu o marjă foarte mică în primarele din august.

„Candidatul nostru democrat la Senat a spus că nu mai sunt binevenită în campania sa şi că ar trebui să stau deoparte”, a afirmat Stevens într-o înregistrare video în care anunţa susţinerea ei, fapt care a determinat demisia principalului său consilier. „Şi are dreptate. Iată de ce îl susţin astăzi pe Mike Rogers pentru Senatul Statelor Unite”, a punctat democrata.

Liderul minorităţii democrate din Senat, Chuck Schumer, care a susţinut-o pe Stevens în alegerile primare, a condamnat sprijinul acordat de aceasta lui Rogers. „Este o trădare josnică din partea deputatei Stevens”, a scris Schumer într-o postare pe reţelele de socializare.

„Adevărații extremiști din Partidul Democrat”, scrie The Intercept

The Intercept, o publicație de stânga, considerată apropiată de aripa progresistă a Partidului Democrat, a publicat luni un editorial semnat de Natasha Lennard, intitulat „Radicalii centriști precum Haley Stevens sunt adevărații extremiști din Partidul Democrat”, în care o critică deschis pe democrata care și-a arătat susținerea pentru candidatul rival republican.

„Susținându-l pe adversarul lui Abdul El-Sayed de dragul Israelului, Stevens arată cum adevărata amenințare la adresa progresului vine din partea centriștilor”, afirmă editorialista.

„Stevens calcă acum pe urmele altor democrați conservatori care au arătat o lipsă extremă de respect pentru bunăstarea oamenilor din această țară și dincolo de aceasta”, mai afirmă ea.

„La urma urmei, așa-zișii moderați precum Stevens sunt radicalii. După cum a remarcat scriitorul Eoin Higgins, o serie de democrați s-au dovedit mai dispuși să-i vadă pe republicani câștigând decât să permită flancului de stânga al partidului – sau, mai important, criticilor la adresa genocidului Israelului – să câștige teren. (…) Este puțin probabil ca gesturile teatrale ale lui Stevens să schimbe semnificativ rezultatele alegerilor de marți. Alegătorii care pun mai mult accentul pe statul israelian decât pe viețile umane în Palestina și în SUA nu aveau deja de gând să voteze pentru El-Sayed”, scrie Lennard.

„Nu este clar, așadar, cine ar fi influențat de acțiunile neregulamentare ale lui Stevens cu două zile înainte de alegeri. Într-o cursă strânsă ca aceasta, însă, retragerea oricărui sprijin de la candidatul democrat dezvăluie extremismul presupusului centru. (…) Totuși, nu ar trebui să fie nevoie ca așa-numiții centriști să-i aleagă la propriu pe republicanii trumpiști în detrimentul democraților progresiști ​​și de stânga pentru a clarifica cine este adevărata amenințare la adresa Partidului Democrat – dacă, de fapt, scopul lor este de a câștiga alegerile și de a implementa politici care să îmbunătățească viața alegătorilor”, a concluzionat editorialista de la The Intercept.

Miza alegerilor din Michigan este „radicalismul lui El-Sayed”, potrivit The Free Press

Tot luni, The Free Press a publicat un comentariu semnat de James Kirchick în care editorialistul acuză ipocrizia democraților. Cînd un republican se delimitează de Trump, e bine. Când un democrat se delimitează de cineva în care nu crede, nu mai e bine, spune comentatorul. El afirmă: „Haley Stevens este numită trădătoare, dar prin retragerea sprijinului acordat lui Abdul El-Sayed, ea dă dovadă exact de acel tip de curaj pe care democrații moderați îl aplaudau odinioară”.

The Free Press este descrisă de majoritatea analizelor media ca fiind o publicație cu o orientare de centru-dreapta sau conservatoare, fiind asociată frecvent cu mișcarea „anti-woke” din rândul republicanilor. În contextul politic din SUA, linia ei editorială este considerată mai apropiată de republicani decât de democrați, deși se poziționează oficial ca o platformă independentă.

În articolul său de opinie, Kirchick îl critică dur pe democratul Abdul El-Sayed, care a câștigat nominalizarea democrată în cursa pentru Senat.

„De când și-a lansat candidatura, El-Sayed le-a dat cetățenilor decenți din Michigan, de pe întreg spectrul politic, motive suficiente să creadă că nici ei nu au ce căuta în campania lui. A fost remarca lui insensibilă după ce un terorist inspirat de Hezbollah a intrat cu mașina într-o școală evreiască, într-o încercare – din fericire eșuată – de a ucide 120 de copii și pe profesorii lor: «oamenii răniți rănesc alți oameni». A fost refuzul său de a recunoaște moartea ayatollahului Khamenei pentru că «sunt mulți oameni în Dearborn care sunt triști». A fost decizia lui de a face campanie de mai multe ori alături de Hasan Piker, idiotul inutil, admirator al lui Mao și Castro, care recent a comparat alegătorii evrei din suburbiile statului Michigan cu KKK. A fost declarația lui scandaloasă potrivit căreia Israelul reprezintă o amenințare pentru Statele Unite la fel de mare sau chiar mai mare decât Iranul, principalul stat din lume care sponsorizează terorismul și un regim care are pe mâini sângele a mii de americani. A fost și faptul că a curtat alegătorii în moschei ai căror imami au blestemat această țară numind-o «Casa Satanei» și au cerut «anihilarea definitivă a evreilor». Acesta este un om care nu ar trebui să primească niciodată autorizație de securitate, cu atât mai puțin un loc în Senatul Statelor Unite”, acuză editoristul de la The Free Press.

„În încercarea de a distrage atenția electoratului de la aceste motive evidente de descalificare, susținătorii lui El-Sayed vor să ne facă să credem că exprimarea îngrijorărilor cu privire la acestea reprezintă «islamofobie». Este adevărat că președintele Trump și alții au făcut remarci pline de prejudecăți la adresa lui El-Sayed și a credinței sale, iar pentru asta ar trebui condamnați public. Dar nu moscheile din Michigan sunt supravegheate 24 de ore din 24, și nici musulmanii din Michigan nu sunt îndemnați să-și «sacrifice» «propria siguranță» și «viitorul» pentru a susține un candidat ale cărui convingeri și asocieri reprezintă un pericol clar și iminent pentru ei”, mai afirmă jurnalistul.

„Dar miza acestor alegeri are, de fapt, foarte puțin de-a face cu aceste lucruri. Miza este radicalismul lui El-Sayed. Viziunea lui antisemită asupra lumii este atât de importantă încât El-Sayed este dispus să piardă un loc în parlament pe care l-ar putea câștiga, decât să recunoască pur și simplu că, nu, lobby-ul sionist nu este responsabil pentru creșterea prețului bananelor, nici pentru primele de asigurare medicală care au explodat, nici pentru raportul dezastruos elevi-profesor din școala copilului tău”, mai scrie el.

Ceea ce este „șocant”, în opinia lui Kirchick, nu este decizia lui Haley Stevens de a se distanța de El-Sayed și de campania lui „putredă”, ci faptul că atât de puțini alți democrați au avut curajul moral să-i urmeze exemplul lui Stevens.

„Se pare că deviza «Țara înaintea partidului» funcționează doar într-un singur sens. Pentru cei care o numesc pe Stevens o «trădătoare josnică», am șase cuvinte pentru voi: «Oamenii răniți rănesc la rândul lor»”, conchide Kirchick.

Reacție și din partea lui Trump

Tensiunile dintre cei doi democraţi – Haley Stevens și Abdul El-Sayed – s-au agravat încă din timpul alegerilor primare, interne.

Stevens este o susţinătoare fermă a Israelului, în timp ce El-Sayed s-a dovedit un critic înverşunat al acestui aliat al SUA. El a fost, de asemenea, criticat de unii membri ai comunităţii pentru comentariile anterioare referitoare la atacul asupra unei sinagogi din Michigan şi pentru apariţiile alături de controversatul streamer Hasan Piker.

El-Sayed, un fost oficial din domeniul sănătăţii publice din Michigan, se află într-o cursă strânsă cu republicanul Mike Rogers, un fost congresman, pentru locul deţinut în Senat până acum de către democratul Gary Peters, care se retrage.

Rezultatul alegerilor din Michigan este considerat unul extrem de important și ar putea decide componenţa viitorului Congres al SUA.

Trump a lăudat-o pe Stevens într-o postare pe Truth Social, afirmând că aceasta este „o democrată extrem de respectată” şi că sprijinul de care se bucură din partea alegătorilor afro-americani şi evrei din Michigan este „practic fără precedent”.

„Haley a spus ceea ce puţini sunt dispuşi să spună. Prin acţiunile sale, ea a dat dovadă de o loialitate extraordinară şi aproape fără precedent faţă de minunatul popor din Michigan”, a scris Trump. „Este ceva numit curaj, iar puţini oameni îl au aşa cum tocmai l-a demonstrat deputata Haley Stevens!”, a adăugat președintele american, potrivit News.ro.

Un purtător de cuvânt al Comitetului Naţional Republican, Hunter Lovell, a afirmat într-un comunicat că democraţii care se simt abandonaţi de El-Sayed „au un cămin” alături de Rogers.

„Când deputata Haley Stevens, care a candidat împotriva lui Abdul El-Sayed şi îl cunoaşte mai bine decât oricine, îl susţine pe Mike Rogers, Michigan ar trebui să ia aminte”, a spus el.