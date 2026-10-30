Accident feroviar în Spania. Operatorul indicat de autorități drept vinovat a refuzat să facă declarații în anchetă

Poliția spaniolă a încercat, joi după-amiază, să-l audieze, în calitate de suspect, pe operatorul centrului de comandă din Atocha, care i-a dat aprobare trenului de mare viteză Afe să-și reia călătoria înainte de accidentul teribil care a dus la moartea a cel puțin 69 de persoane, potrivit El Confidencial.

Acesta a fost identificat de către ministrul spaniol al Transporturilor drept responsabil pentru traficul accident feroviar de miercuri din regiunea Toledo. Potrivit declarațiilor ministrului, trenul Iryo, care a fost lovit din spate, staționa ca urmare a unei „defecțiuni informatice” pe calea ferată care a dus la oprirea tuturor trenurilor.

În ciuda acestei comenzi, trenul de mare viteză AVE a primit din motive „inexplicabile” permisiunea de a relua deplasarea, din partea operatorului centrului de comandă, și l-a lovit violent din spate în timp ce rula cu aproape 200 km/h.

Operatorul a fost singurul care a comunicat cu cele două trenuri înainte de accident. El a mers la audieri însoțit de avocatul său, dar a refuzat să răspundă la întrebările anchetatorilor.

Este o practică obișnuită ca suspecții să nu dea declarații poliției, oferindu-și versiunea asupra evenimentelor ulterior, în fața autorităților judiciare, notează presa spaniolă.

În acest caz, sursele consultate de El Confidencial afirmă că angajatul a fost profund afectat de consecințele accidentului.

Deocamdată, doar acest operator face obiectul anchetei, dar presa spaniolă spune că se aștepteaptă ca procedura să fie extinsă și la alte persoane care se aflau în centrul de comandă și care, așa cum demonstrează înregistrările audio divulgate miercuri seara, au participat, de asemenea, la procesul decizional care a dus la tragedie.