Înregistrarea audio a ultimelor discuții între mecanicii trenurilor din Spania și controlorul de trafic. „Reluați viteza normală”

Mecanicul trenului Iryo a avertizat, cu cinci minute înainte să fie lovit în plin, că trenul era oprit și nu putea porni. Dar nimeni nu a avertizat trenul de mare viteză AVE care venea din spate să frâneze, potrivit El Pais.

Cel puțin 68 de oameni au murit după ce trenurile de mare viteză AVE și Iryo s-au ciocnit miercuri dimineață, pe linia Madrid-Sevilla, în Toledo. Trenul AVE a lovit în plin, cu o viteză de peste 100 de kilometri pe oră, trenul Iryo care era oprit pe șine din cauza unei defecțiuni a sistemului informatic.

Înregistrările audio intrate în posesia El Pais dintre dispecerii feroviari din Madrid și mecanicii de tren indică faptul că trenul de mare viteză AVE a primit permisiunea de a se deplasa, deși un alt tren, Iryo, aflat în față, se oprise pe linie.

Cele trei înregistrări audio – două între mecanicul trenului Iryo, care staționa, și controlorul de la stația Atocha, și una între mecanicul trenului de mare viteză AVE care se afla în spatele acestuia și același controlor – arată în mod clar erorile comise, notează El Pais.

Oridinul care a dus la tragedie

Controlorul ordonă trenului AVE, care se afla la 25 de kilometri în spatele trenului Iryo, să-și reia „viteza normală”, nu să încetinească, așa cum prevedea protocolul, cu o limită de viteză de 40 de kilometri pe oră.

Și femeia care conduce trenului Iryo primește același ordin de a relua „mersul normal”, dar, șapte minute mai târziu, aceasta sună pentru a spune că este încă oprit, deoarece nu poate repune trenul în mișcare folosind sistemul de semnalizare LZB.

Cu toate acestea, nimeni nu a avertizat trenul AVE, nici măcar în acel moment, cu cinci minute înainte de tragedie, că trebuie să frâneze.

Înregistrarea esențială a convorbirii dintre centrul de control de la Atocha și mecanicul trenului AVE durează peste cinci minute. Începutul este foarte confuz, iar controlorul pare nesigur. Discuția se încheie însă cu un ordin clar care încalcă protocolul și a dus la producerea accidentului: reluarea deplasării în regim normal, înainte de a se verifica dacă trenul din față se îndepărtase suficient, la peste 30 de kilometri, pentru a evita o coliziune, potrivit El Pais.

La finalul conversației, se întocmește un fel de sinteză a ordinelor transmise mecanicului de tren, pentru a se asigura că amândoi au înțeles exact același lucru:

— „Centrul de control Atocha către trenul 2080.

— Da.

— La ora 08:36.

— Da.

— Iar mesajul este următorul: mecanicul trenului 2080, deconectați și reconectați, reconectați sistemul LZB. Reluați deplasarea. Apoi continuați în baza BSL, în regim normal.

— În regim normal?

— Da”.

Celelalte două înregistrări indică alte două erori: mecanicul trenului Iryo anunțase că acesta era în continuare oprit, întrucât nu reușise să reia deplasarea, deși primise autorizația de a face acest lucru.

— „Trenul nu-mi permite să repornesc sistemul LZB. De aceea am rămas oprit la semnalul de intrare.

—„ Înțeles. E în regulă? Ei bine, atunci, cât mai repede posibil. Iar dacă întâmpini probleme, anunță-ne imediat.

—Am înțeles, perfect. Îi transmit acum”.

La cinci minute după această conversație, a avut loc coliziunea fatală dintre trenul AVE și cel Iryo, una dintre cele mai mari tragedii din istoria transportului feroviar european de mare viteză.