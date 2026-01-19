Un român era într-un apel video când trenul din Spania a deraiat. „Haos total” la locul tragediei

Un tânăr român, aflat în trenul care a deraiat în Spania, era în mijlocul unui apel video cu familia sa în momentul impactului. Timp de câteva ore, rudele nu au știut nimic de el, scrie presa spaniolă, care descrie orele haotice care au cuprins micuțul oras din Cordoba, Andaluzia în urma tragicului accident feroviar.

Un tren de mare viteză care circula de la Malaga la Madrid, cu aproximativ 300 de pasageri, a deraiat în apropiere de Adamuz, duminică, în jurul orei 19.45.

După deraiere, trenul a sărit pe linia ferată din sensul opus și a lovit un tren care circula din Madrid spre Huelva, cu aproximativ 200 de pasageri la bord. A doua garnitură a suferit cel mai mult în urma impactului.

Oamenii încercau disperați să dea de rudele lor

Imediat după producerea celui mai tragic accident feroviar din istoria trenurilor de mare viteză din Spania, mai mulți oameni au încercat să dea de familiile lor. Unii dintre ei au lansat apeluri disperate pe rețelele de socializare în timp ce autoritățile actualizau bilanțul victimelor.

Potrivit celor mai recente informații, aproape 40 de persoane și-au pierdut viața și peste 150 au fost rănite. Garda Civilă a trimis experți în ADN și amprente care au participat la operațiunea de salvare pentru a accelera identificarea victimelor, potrivit El Pais. Specialiștii au început deja să preleveze ADN de la posibile rude ale unor victime neidentificate.

Pompierii care au ajuns primii la fața locului, care au fost înlocuiți luni dimineață de alți colegi salvatori, au calificat evenimentul drept „una dintre cele mai mari intervenții, din punct de vedere al nivelului dezastrului, la care am participat până în prezent”, relatează ABC.

„Haos total”

„Când am ajuns, era un haos total”, au povestit salvatorii. Cadavre împrăștiate, oameni țipând dezorientați și multă confuzie. „Telefoanele mobile nu încetau să sune lângă cadavrele celor decedați”, au mărturisit ei.

În timp ce salvatorii lucrau la temperaturi apropiate de îngheț, la fața locului oamenii își căutau rudele.

Trenul care a deraiat este cel care a suferit cele mai grave avarii. Vagonul 8 al acestui tren s-a răsturnat când a ieșit de pe șine iar supraviețuitorii au reușit să spargă o fereastră și să scape din interior unde era plin de fum.

Un român vorbea cu familia pe video când trenul a deraiat

Unele familii au fost norocoase și și-au găsit rudele în viață. Și un tânăr cetățean român a fost de negăsit în primele ore de la producerea accidentului, conform publicației locale Cordopolis.

El era într-un apel video cu familia sa în momentul tragediei. Telefonul i-a zburat din mână în urma impactului. Rudele sale nu au putut da de el o perioadă. Au fost câteva ore de anxietate până când familia a aflat în sfârșit că el era bine și că a supraviețuit accidentului.

Din informațiile furnizate până la această oră de MAE, reprezentanții Consulatului României din Sevilla sunt în contact cu un cetățean român care a fost la bordul unuia dintre trenurile implicate în accident. Acesta a fost rănit ușor și starea sa este bună fiind deja externat.

„Am închis ochii”

Un tânăr pasager, originar din Peñarroya, care urcase în trenul din Cordoba cu destinația Madrid, a declarat pentru presa locală că a simțit că a renăscut, după ce a supraviețuit în urma deraierii garniturii care a deraiat din motive necunoscute pentru moment, mai scrie Cordopolis.

„Când m-am urcat în vagon, erau două locuri libere în dreapta mea, și asta m-a salvat. Deodată, am auzit un zgomot foarte puternic, vagonul s-a răsturnat spre dreapta și m-am agățat cu toată forța de scaun. Am închis ochii… și când i-am deschis, era fum, erau oameni răniți și morți în jurul meu”, a povestit tânărul.

Tânărul s-a ales cu zgârieturi și mici tăieturi provocate de sticlă. Aștepta în Adamuz să fie luat de părinții săi. Potrivit relatărilor sale, mai mulți pasageri au fost aruncați din vagon de forța impactului.

Unii supraviețuitori au reușit să spargă una dintre ferestrele vagonului și să scape, în timp ce alții au rămas blocați între resturile trenului până la sosirea echipelor de salvare.

Cauza accidentului este necunoscută, dar ministrul spaniol al Transporturilor, Oscar Puente, l-a calificat drept un accident „cu adevărat ciudat”, menționând că s-a produs pe o porțiune de cale ferată plană, care fusese reabilitată în luna mai, conform El Pais.