VIDEO Accident grav pe o autostradă din Grecia. Două mașini au loc foc după ce a intrat un camion în ele, trei persoane au murit

Accidentul rutier a avut loc luni în jurul orei 11 pe autostrada Egnatia din nordul Greciei. Trei persoane și-au pierdut viața și alte două au fost grav rănite, potrivit publicației elene Kathimerini.

Accidentul a avut loc în apropiere de punctul de taxare Iasmos, între oraşele Komotini şi Xanthi, când un camion a intrat în coliziune cu două autoturisme, care au luat foc imediat. Incendiul s-a extins și la vegetaţia din zonă, potrivit imaginilor difuzate de site-ul local de știri XanthiNea.

Din primele informații, trei dintre cei patru pasageri aflaţi într-una dintre maşini au murit după ce autoturismul a luat foc, în timp ce şoferul camionului şi al patrulea pasager. Victimele au fost grav răniţi şi transportaţi la spitalul din Xanthi.

Ceilalți pasageri au fost, de asemenea, transportați la spital, însă aceștia prezintă răni minore, iar starea lor de sănătate nu prezintă îngrijorări.

Conform datelor furnizate de autorități, la fața locului au intervenit 22 de pompieri cu 9 autospeciale.

Polițiștii au impus restricții de circulație Autostrada Egnatia, folosită de turiști și pentru a ajunge în insula Thasos, din cauza accidentului rutier și au deschis o anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat.