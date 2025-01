Accidentul aerian de la Washington readuce în atenție una dintre cele mai grave tragedii din istoria aviației americane

Accidentul aerian produs deasupra capitalei americane Washington DC miercuri seară, când un elicopter Black Hawk și un avion de pasageri s-au prăbușit în râul Potomac după ce s-au izbit în zbor, amintește de o altă tragedie din istoria aviației civile americane, scriu The New York Times și The Washington Post.

Accidentul revenit acum în atenție a avut loc în 13 ianuarie 1982, când un avion de pasageri cu destinația Tampa, Florida, s-a izbit de un pod de pe râul Potomac, după decolarea de pe Aeroportul Național Washington (redenumit între timp Aeroportul Național Ronald Reagan), în timpul unei furtuni de zăpadă.

Avionul – zborul 90 al companiei Air Florida – a lovit mai multe mașini înainte de a se rupe în bucăți, care au căzut în râu. Aeroportul fusese închis din cauza furtunii de zăpadă, iar aeronava decolase la doar câteva minute după redeschiderea acestuia pentru plecări.

Eforturile de salvare a pasagerilor din apele înghețate au ținut cu sufletul la gură Statele Unite, însă în cele din urmă doar 5 dintre cei 79 de pasageri și membri ai echipajului au supraviețuit. Bilanțul total al tragediei s-a ridicat însă la 78 de morți, alte 4 decese fiind înregistrate în rândul șoferilor și pasagerilor din mașinile care se aflau la momentul respectiv pe podul de peste râul Potomac.

Eforturile de salvare din 1982 au fost îngreunate de gheața formată pe râul Potomac și frig, FOTO: Associated Press / Profimedia Images

Accidentul aviatic din 1982 a fost provocat de o serie de erori ale piloților

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) din SUA a stabilit că accidentul a fost cauzat de o serie de erori grave de pilotaj.

Piloții Zborului 90, un Boeing 737-222, nu au activat sistemele interne de protecție împotriva gheții ale motoarelor, au folosit tracțiunea inversă în timpul unei furtuni de zăpadă înainte de decolare și au încercat să folosească gazele de evacuare ale unui avion aflat în fața lor pentru a topi gheața de pe aeronava lor.

Experții au arătat în raportul lor că piloții nu au anulat decolarea, deși au detectat o problemă de putere în timp ce aeronava Boeing rula pe pistă și s-au confruntat cu acumularea de gheață și zăpadă pe aripi.

Joseph Stiley, unul dintre cei 5 supraviețuitori ai Zborului 90, a declarat că știa încă de dinainte ca avionul să ajungă în aer că acesta „nu avea să reușească.” Stiley, un pilot profesionist care era ca pasager la bordul avionului, a spus că și-a dat seama că acesta nu accelera corespunzător.

Tragedia este una dintre cele mai cunoscute și grave din istoria aviației civile americane, fiind subiectul unui film, Flight 90: Disaster on the Potomac, lansat la doi ani după accident. De-a lungul anilor accidentul a fost prezentat, de asemenea, în numeroase emisiuni TV și în documentare.