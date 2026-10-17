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Actualitate

„Aceasta este rațiunea votului”. Explicații după decizia PNL de a vota guvernul Luca Niculescu

Sebastian Pricop
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Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu și europarlamentarul Siegfried Mureșan au ieșit public cu mesaje în care explică decizia PNL de astăzi de a vota cabinetul propus de Luca Niculescu.

  • PNL a decis sâmbătă să voteze guvernul Niculescu, în care vor fi 11 miniștri PSD, și să treacă apoi în opoziție.
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