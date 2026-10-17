„Aceasta este rațiunea votului”. Explicații după decizia PNL de a vota guvernul Luca Niculescu

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu și europarlamentarul Siegfried Mureșan au ieșit public cu mesaje în care explică decizia PNL de astăzi de a vota cabinetul propus de Luca Niculescu.

„Când ai de ales între două rele, pe care o alegi?”, își intitulează Oana Gheorghiu, membră PNL din acest an, postarea de pe Facebook.

„România are nevoie urgentă de o rectificare bugetară. Dar legea nu permite Guvernului interimar condus de Ilie Bolojan să o adopte prin ordonanță de urgență”, argumentează ea. „Fără rectificare, spitalele riscă să rămână fără bani pentru medicamente și tratamente, iar ambulanțele, fără combustibil”.

Ea le transmite urmăritorilor că le înțelege „revolta provocată de decizia PNL”, dar „problemele țării nu au așteptat după politicieni.”

„Aceasta este rațiunea votului PNL: nu încrederea în PSD, nu aprobarea miniștrilor propuși, ci nevoia de a pune capăt unui blocaj ale cărui costuri sunt plătite de oameni”, mai afirmă ea.

Mureșan: „Acest guvern nu merita votat”

Siegfried Mureșan repetă argumentul folosit și de Ilie Bolojan că este „un vot de necesitate” pe care PNL a ales să-l dea.

„În condiții normale, acest guvern nu merita votat, însă suntem conștienți că, pentru a rezolva urgențele care s-au acumulat de la moțiunea PSD-AUR, țara are nevoie de un guvern”, spune Mureșan, pe Facebook.

El mai spune că obiectivul PNL în opoziție va fi de a întări PNL „astfel încât să putem forma o majoritate pentru modernizarea României după următoarele alegeri”.

Decizia PNL

Biroul Permanent Național al PNL a decis, cu o largă majoritate, să dea mandat parlamentarilor să voteze pentru învestirea guvernului Niculescu la votul de marți din plenul reunit al Parlamentului.

Pe rând, PSD, PNL, UDMR, grupul minorităților naționale și grupul „Uniți pentru România” și-au arătat sprijinul.

Dacă aceste partide și grupuri vor vota și în plen guvernul, atunci se vor aduna 279 de voturi, peste pragul necesar de 233 de voturi pentru învestire.