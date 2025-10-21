Acestea sunt cele mai scurte zboruri internaționale. La unele stai în aer doar 10 minute

Dacă vrei să ajungi din București la Cluj-Napoca, poți lua trenul; la CFR faci cam 9 ore și te costă 145 de lei. Cu autocarul te costă 100 de lei și faci tot cam 9 ore. Sau, poți lua avionul, care te costă de la 80-90 de euro, dar faci doar 50 de minute. Un zbor ridicol de scurt, ar putea crede unii.

Dar există și zboruri mai scurte, după cum scrie Der Standard, citând platforma de aviație OAG.

Iată top 10 cele mai scurte zboruri:

Sint Maarten–Anguilla: 19 kilometri

Ruta de aproximativ 19 kilometri este operată de Anguilla Air Services și este cel mai scurt zbor internațional disponibil.

Zborul durează mai puțin de zece minute. Îmbarcarea în avionul operat de Anguilla Air Services, operatorul acestei rute, ar dura probabil mai mult.

Sint Maarten, 3 ianuarie 2025. Credit line: Michael Bihlmayer / imago stock&people / Profimedia

2. Monaco–Nisa: 19 kilometri

Cele două orașe mediteraneene se află, de asemenea, la doar aproximativ 19 kilometri distanță. Monacoir zboară pe această rută exclusivă cu elicopterul în aproximativ șapte minute.

3. Brazzaville–Kinshasa: 24 kilometri

Chiar și avioanele de mare tonaj acoperă uneori distanțe scurte, potrivit Aerotelegraph: Air France zboară mai întâi cu un Dreamliner de la Paris la Brazzaville, în Congo – și apoi continuă peste râul Congo, la doar 24 de kilometri distanță, până la Kinshasa, capitala Republicii Democrate Congo.

Această rută ultra-scurtă este unul dintre cele mai neobișnuite zboruri internaționale programate realizate vreodată. Pe lângă Air France, Royal Air Maroc, Air Côte d’Ivoire, Asky și TAAG Angola Airlines operează, de asemenea, această rută scurtă.

Un Boeing 797-9 Dreamliner aparținând Royal Air Maroc . Credit line: Daniel SLIM / AFP / Profimedia

St. Barthélemy–Saint Martin (partea franceză): 31 de kilometri

Cele două insule vecine din Caraibe se află la aproximativ 31 de kilometri distanță. St. Barth Commuter și Air Antilles ajung în aproximativ 15 minute.

Insula St. Barthélemy . Credit line: Stephane FRANCES / Onlyfrance.fr, ONLY FRANCE / Alamy / Profimedia

St. Barthélemy–St. Maarten (partea olandeză): 31 de kilometri

Saltul către partea olandeză a insulei vecine are, de asemenea, aproximativ 31 de kilometri lungime. Winair, Air Caraïbes și St. Barth Commuter împart ruta.

Hong Kong–Macao: 37 kilometri

Aproximativ 37 de kilometri și doar 15 minute de zbor: Sky Shuttle Helicopters leagă cele două regiuni administrative speciale din China.

Anguilla–Sf. Barthélemy: 40 kilometri

O altă scurtă călătorie este ruta de aproximativ 40 de kilometri dintre Anguilla și St. Barthélemy, oferită de Tradewind Aviation și Anguilla Air Services.

Saba–Sf. Maarten: 44 de kilometri

Ruta pe care Winair o operează cu aeronave cu elice mici măsoară 44 de kilometri. Decolarea de pe cea mai scurtă pistă comercială din lume, de pe Saba, este considerată legendară.

Insulele Virgine Britanice – Insulele Virgine Americane: 46 kilometri

Aeroportul Terrance B. Lettsome și Aeroportul Cyril E. King se află la aproximativ 46 de kilometri distanță. Cape Air și Air Sunshine leagă cele două grupuri de insule de mai multe ori pe zi.

Antigua–Montserrat: 55 kilometri

Locul zece este ocupat de un traseu de 55 de kilometri, pe care îl parcurge Fly Montserrat. Acesta ajunge pe insula vecină în doar 20 de minute.