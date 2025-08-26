Acord în coaliție privind măsurile din pachetul 2, dar decizia finală e așteptată miercuri. Ce au decis liderii coaliției 

Ședința de marți seară s-a încheiat cu un acord privind principalele teme, au spus surse politice pentru HotNews. Miercuri are loc o nouă discuție, însă doar a grupului tehnic fiscal, fără să fie așteptate modificări majore. Pachetul 2 cu măsuri fiscale urmează apoi să fie pus în transparență decizională și adoptat în Guvern. Vineri – sau cel târziu luni sau marți săptămâna viitoare – premierul Ilie Bolojan urmează să își asume răspunderea în Parlament.

Liderii coaliției au convenit că reducerile de personal din primării, prefecturi și consilii județene să se facă în funcție de numărul de locuitori, conform datelor de la Institutul Național de Statistică (INS), nu de la ultimul recensământ, conform surselor consultate de HotNews.

Vicepremierul Tanczos Barna anunțase că prin aceste măsuri vor fi desființate 40.000 de posturi. Practic, trebuie reduse aproximativ 20% dintre posturi, conform deciziei luate în coaliție. Detalii despre măsurile anunțate pentru administrația publică locală, aici.

Deși ședința a avut loc la doar câteva ore după ce magistrații au anunțat că protestează față de proiectul care modifică pensiile acestora, în ședința coaliției subiectul nu a fost abordat deloc, susțin sursele politice HotNews.

Discuțiile pe acest subiect au fost încheiate luni, când coaliția a stabilit că modificările se vor aplica așa cum prevede proiectul pus în dezbatere publică, însă cu o singură modificare: cu măsuri tranzitorii de 10 ani, adică din 2036.

Pe de altă parte, Digi24 scrie, citând tot surse politice, că s-a decis ca pensiile magistraților să fie plafonate la 75% din ultimul venit net încasat, iar perioada de tranzit către vârsta de pensionare de 65 de ani să fie de 15 ani

Consiliile de Administrație vor fi reduse de la următorul mandat

Subiectul privind guvernanța corporativă a fost de asemenea închis în cadrul coaliției. Decizia finală este, de la următoarele mandate, Consiliile de Administrație (CA) care au acum 7 membri să aibă 5. Cele care acum au 5 membri vor avea 3. Surse din coaliție au explicat pentru HotNews că actualele mandate nu pot fi modificate.

În plus, s-a convenit în coaliție și reducerea indemnizațiilor. Detalii despre reducerea indemnizațiilor din CA-uri, aici.

Ședința a durat aproximativ trei ore. A început însă mai târziu decât era programat, după ce Nicușor Dan s-a dus la Guvern, unde a stat 30 de minute și a discutat cu premierul Ilie Bolojan și președintele interimar Sorin Grindeanu.

Miercuri va avea loc o nouă discuție în coaliție, de data aceasta doar în grupul tehnic fiscal, pentru ca toate partidele să își dea acordul final pe al doilea pachet de măsuri fiscale.

Premierul Ilie Bolojan ar trebui să își asume răspunderea în Parlament pe al doilea pachet de măsuri fiscale vineri sau cel târziu săptămâna viitoare, luni sau marți.