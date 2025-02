Acordul din Gaza este în pericol: Cei 620 de palestinieni care trebuiau predați în schimbul ostaticilor transferați sâmbătă nu au fost eliberați. Israelul pune condiții

Israelul a anunțat duminică faptul că amână eliberarea a sutelor de prizonieri palestinieni pe care intenționa să îi elibereze sâmbătă până când Hamas își va îndeplini obligațiile, decizie care subliniază cât de fragil este acordul de încetare a focului din Gaza, transmite Reuters.

Biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu a emis în primele ore ale zilei de duminică un comunicat în care afirmă că Israelul nu-i va transfera pe cei 620 de prizonieri palestinieni „până când eliberarea următorilor ostatici va fi asigurată, și fără ceremonii umilitoare”.

Israelienii au făcut astfel referire la recentele predări efectuate de Hamas, despre care oficialii ONU au afirmat că au încălcat dreptul internațional, deoarece au fost unele fără respect față de ostatici.

Hamas a obligat ostaticii să apară pe scenă în fața mulțimii și uneori să vorbească înainte de a fi predați.

🇮🇱 — PURE EVIL: Hamas forced two Israeli hostages, Eviatar David and Guy Gilboa-Dalal, still being held in captivity, to witness the staged release ceremony of the 6 hostages today.



