Acordul USMCA, de care depind producătorii „Big Three”, este „irelevant”, susține Trump

Președintele Donald Trump ține un discurs la Detroit Economic Club, la MotorCity Casino Hotel, pe 13 ianuarie 2026, în Detroit. FOTO: Evan Vucci / AP / Profimedia

Președintele Donald Trump a declarat marți că acordul comercial dintre Statele Unite, Mexic și Canada (USMCA) nu este relevant pentru SUA, dar Canada „îl dorește”, în contextul în care el a făcut presiuni asupra companiilor să readucă producția pe teritoriul american, informează Reuters.

„Nu există niciun avantaj real, este irelevant”, a afirmat Trump. „Canada ar fi încântată. Canada îl dorește. Au nevoie de el”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Cele trei mari companii auto din Detroit, cunoscute sub numele de „Big Three” (General Motors – GM, Ford Motor Company și Chrysler – în prezent parte din grupul Stellantis) depind în mare măsură de lanțurile de aprovizionare care includ producția de piese importante în Mexic și Canada, iar toate trei produc anual sute de mii de vehicule în ambele țări.

În noiembrie, marii producători auto, printre care Tesla, Toyota și Ford, au îndemnat administrația Trump să prelungească USMCA, afirmând că acordul este crucial pentru producția auto americană. Printre acești producători auto se numără și General Motors, Honda, Hyundai, Volkswagen și Stellantis.

Consiliul American pentru Politica Auto, care reprezintă cele trei mari companii din Detroit, a afirmat că USMCA „permite producătorilor auto care operează în SUA să concureze la nivel global prin integrarea regională, ceea ce duce la creșterea eficienței” și reprezintă „economii anuale de zeci de miliarde de dolari”.

Mark Reuss, președintele GM, a declarat marți, în cadrul unui eveniment: „Lanțurile noastre de aprovizionare se întind pe teritoriul tuturor celor trei țări. Nu este simplu. Este foarte complex”, a spus el. „Întreaga parte nord-americană a acestui proces reprezintă un mare avantaj”.

Trump a făcut aceste declarații în timpul vizitei sale la fabrica Ford din Dearborn, Michigan, înaintea discursului pe tema economiei pe care urma să îl țină la Detroit.

„Problema este că nu avem nevoie de produsele lor. Știți, nu avem nevoie de mașini fabricate în Canada. Nu avem nevoie de mașini fabricate în Mexic. Vrem să le aducem aici. Și asta se întâmplă”, a spus președintele american.

Stellantis a transmis în noiembrie că, în condițiile aplicării unor tarife vamale de sub 15% cu Japonia, vehiculele americane care respectă normele nord-americane privind conținutul „vor continua să piardă cota de piață în favoarea importurilor asiatice, în detrimentul lucrătorilor americani din industria auto”.

Acordul USMCA urmează să fie revizuit în acest an pentru a se decide dacă va fi lăsat să expire sau dacă se va ajunge la o nouă înțelegere.

Acordul comercial, care a înlocuit Acordul de liber schimb nord-american în 2020 și a fost negociat în timpul primului mandat al președintelui Trump, impune celor trei țări să efectueze o revizuire comună după șase ani.