Actorul și regizorul Alex Bogdan, fost dependent de jocuri de noroc, a anunțat că este nevoit să anuleze întâlnirile deja programate cu liceenii din țară, după ce autoritățile și-au exprimat „profunda îngrijorare față de tendința tot mai accentuată” a școlilor de a organiza întâlniri între elevi și oameni care s-au luptat cu adicții.

Artistul a invocat în acest sens un mesaj transmis astăzi de Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA). Instituția înființată în 2024 a preluat atribuții de la fosta Agenție Națională Antidrog și se află în subordinea Cancelariei prim-ministrului și în coordonarea premierului.

„Eu nu am pretins că sunt expert, nici că mă duc să vindec pe cineva sau să fac terapie. M-aș fi dus cu povestea mea, așa cum am spus-o în spectacolul «Viață în lucru». Intenția mea a fost doar să ajut, în niciun caz să mă dau mai tare de cât sunt. În continuare cred în puterea unei povești, că de aia fac teatru, cred în puterea de a schimba vieți, dar pot să înțeleg de ce un subiect atât de dificil poate crea disensiuni între mine (un actor fost dependent) și psihologi, specialiști, agenții ale statului etc.”, a scris Alex Bogdan, vineri seară, pe Facebook.

„Viața în lucru” este un spectacol de teatru scris și regizat de Alex Bogdan după ce s-a vindecat de dependența de jocuri de noroc, cu care s-a luptat timp de 16 ani și despre care a vorbit într-un interviu pentru publicul HotNews.

„Aștept cu sufletul la gură să văd ce fac psihologii”

Alex Bogdan consideră că acțiunea sa din unitățile de învățământ „ar deveni deranjantă pentru foarte multă lume” și el risca să fie „dat de toți pereții cu acest proiect”.

„Sper doar din tot sufletul ca toți cei care m-au pus la zid zilele astea că fac maaaare rău cu aceste întâlniri, să vină cu proiecte mișto, umane, să vorbească pe limba adolescenților, nu cu citate din cărți, studii și alte artificii la care tinerii rămân nepăsători și reci”, a spus actorul.

El a mai afirmat că are „foarte multe proiecte” și n-are „timp de nervi, de animozități” și de o energie care nu îi face bine.

„Așadar, îmi cer scuze dacă am greșit cu ceva, chiar am dorit doar să fac bine. Aștept să văd ce face statul atât de interesat de soarta adolescenților. Aștept cu sufletul la gură să văd ce fac psihologii etc. Ce a ținut de mine am făcut. Sau măcar am încercat să fac. Veniți să vedeți «Viață în lucru», dragi psihologi, stimate stat, și vă aștept apoi cu propuneri legitime, așa frumos studiate cum vă plac vouă”, a conchis Alex Bogdan.

Mesajul care a dus la postarea actorului

ANPCDDA a transmis vineri un comunicat în care „își exprimă profunda îngrijorare față de tendința tot mai accentuată din unitățile de învățământ din România de a organiza întâlniri între elevi și foști consumatori de droguri sau persoane care s-au confruntat cu alte tipuri de adicții, inclusiv dependența de jocuri de noroc”.

„Deși preocuparea școlilor este una lăudabilă, ANPCDDA subliniază ferm că mărturiile persoanelor aflate în recuperare nu reprezintă o măsură de prevenire fundamentată științific. Această practică este contraindicată de principalele foruri europene și internaționale de profil (EUDA și UNODC), deoarece poate avea efecte nocive în rândul tinerilor”, se arată în comunicat.

Instituția a explicat de ce consideră că „mărturiile personale în școli pot face mai mult rău decât bine:

Idealizarea neintenționată a adicției: elevii vulnerabili îl pot percepe pe vorbitor drept un personaj interesant sau chiar eroic.

Efectul supraviețuitorului și falsa senzație de siguranță: tinerii pot crede că pot experimenta și că își vor reveni fără consecințe grave.

Normalizarea comportamentelor de risc: mărturiile personale întăresc falsa convingere că «toată lumea încearcă».

Ineficiența tacticilor bazate pe frică: avertismentele dramatice și poveștile șocante schimbă foarte rar comportamentul adolescenților.

Ignorarea cauzelor profunde: dificultățile emoționale, presiunea grupului, stresul.

Oferirea involuntară a unui «ghid practic»: relatările detaliate pot stârni curiozitatea elevilor”.

Ce susține ANPCDDA că „funcționează cu adevărat în prevenire”

Instituția a invocat în acest sens „dezvoltarea abilităților sociale și emoționale prin activități interactive” și „corectarea normelor sociale prin prezentarea datelor reale”, dar și „sprijinul bazat pe familie”, și anume „comunicarea dintre părinți și copii și stabilirea unor limite clare și consecvente”.

„ANPCDDA recomandă conducerilor unităților de învățământ, inspectoratelor școlare și asociațiilor de părinți să consulte instituțiile cu atribuții în domeniu, respectiv ANPCDDA și Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog al Ministerului Sănătății înainte de a aproba astfel de evenimente și să opteze exclusiv pentru programe validate științific, adaptate vârstei elevilor”, mai scrie în comunicat.