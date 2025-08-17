Actorul Terence Stamp a murit la 87 de ani. Și-a câștigat celebritatea cu rolurile din seria „Superman”

Actorul britanic Terence Stamp, cunoscut pentru rolurile sale din „Superman” şi „Priscila, regina deşertului”, a murit duminică la vârsta de 87 de ani, a anunţat familia sa pentru media din Regatul Unit, informează agenţiile de presă internaţionale, citate de Reuters.

Stamp a murit duminică dimineaţă, a precizat familia sa într-un comunicat.

„El lasă în urma lui o operă extraordinară, atât ca actor, cât şi ca scriitor, ce va continua să emoţioneze oameni vreme de mulţi ani”, a scris familia sa.

După ce a devenit cunoscut ca figură marcantă a revoluţiei culturale Swinging Sixties, Terence Stamp a jucat inclusiv rolul Zod în „Superman”, precum şi în filme regizate de Pasolini („Teorema”) şi Ken Loach.

Fiu de muncitor, Terence Stamp s-a făcut remarcat în 1962 cu rolul unui matelot spânzurat pentru că şi-a ucis unul dintre coechipieri, „Billy Budd” de Peter Ustinov, care i-a adus o nominalizare la Oscar şi un Glob de Aur pentru interpretare masculină.

Actorul cu ochi albaştri fascinanţi a jucat apoi rolul psihopatului din „Obsedatul”” o poveste de iubire contorsionată în regia lui William Wyler, film pentru care Stamp a primit premiul pentru interpretare masculină la Cannes în 1965.

Ken Loach l-a distribuit în primul său film, „Poor Caw” (1967).

După o perioadă în care Terence Stamp nu a mai apărut pe ecranele de cinema, Richard Donner l-a ales pentru a interpreta rolul generalului Zod în „Superman” în 1977.

Printre rolurile remarcabile făcute spre finalul carierei se află cel din „Valkyrie” (2009), film regizat de Bryan Singer, în care a interpretat rolul generalului-colonel Ludwig Beck.

Apoi a avut roluri în două filme realizate de către Tim Burton: „Big Eyes” (2014) și „Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children” (2016).