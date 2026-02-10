Amnezia lui Thuma când vorbește despre Bolojan. Cine este de vină pentru ruperea înțelegerii cu PSD și panourile cu cartea Generalului?

Hubert Thuma a ieșit la atac împotriva lui Ilie Bolojan. Direct, fără intermediari. Este de salutat când apele se despart clar, iar taberele se identifică ușor. Este pentru prima dată când Thuma își asumă public o confruntare directă în interiorul PNL. Până acum a acționat prin interpuși. Partidul este liber să aleagă pe ce cale merge: îl urmează pe Bolojan sau virează spre Thuma. Ce este ridicol însă este să pui în cârca lui Bolojan eșecul generalului Ciucă și al lui Antonescu. Ridicol pentru că ori Thuma suferă subit de amnezie, fie își aduce aminte selectiv cum a decurs anul 2024.

Competiția într-un partid este naturală, chiar necesară. Critica face parte din joc, taberele sunt parte a exercițiului democratic. Important este să exist o competiție asumată, să știm ce gândește fiecare tabără. În octombrie 2025, tot pe Hotnews, scriam o opinie intitulată „Apele subterane ale PNL: cine e în fruntea mișcării anti Bolojan de la liberali”. Hubert Thuma era numele personajului.

Gazetarul Cristian Tudor Popescu îl soma recent pe Thuma să iasă la lumină.

„De ce nu iese, domnule, la televizor, la scenă deschisă, să-l vadă toată lumea? Dacă și-a propus astfel de obiective, să-l înlăture pe șeful partidului, să ne arate ce oferă în schimb, el, ce are în cap. Stă acolo, băgat la apa adâncă, nu iese, dirijează totul din umbră. Eu i-aș adresa acestui Thuma, pe care eu nu-l cunosc, nici nu știu cum arată, îi adresez, nu rugămintea, ci somația, având în vedere că face ce face în partid, să iasă la scenă deschisă”, afirma gazetarul Cristian Tudor Popescu pe 3 februarie 2026, într-o intervenție la Europa FM.



Acum Thuma și-a făcut curaj, cât a putut, și a ieșit public într-un interviu pentru Antena 3 CNN. Nu mai stă ascuns. Nu discut locul ales, nici tipul interviului. Mă duc însă direct la afirmațiile vicepreședintelui PNL.

Rolul presei nu este doar să relateze ce a spus un politician, ci să arate dacă ele respectă un minim adevăr cronologic și politic.

Veți găsi pe orice site care a preluat cuvântările președintelui CJ Ilfov că Bolojan a sabotat candidații PNL la prezidențiale. În speță, pe Nicolae Ciucă și pe Crin Antonescu, ambii perdanți. Primul s-a situat pe un rușinos loc cinci, al doilea pe locul trei după ce a avut în spate tripleta PSD-PNL-UDMR.

Amnezie sau amintiri incomplete

Thuma pare lovit însă de amnezie sau rememorează parțial evenimentele din 2024. Pare că nu își mai aduce aminte rolul său în conducerea PNL și cum au evoluat lucrurile.

1. Planul pe 10 ani. Nu cred că există cineva care a uitat cum PSD și PNL se pregăteau încă din 2023 să împartă țară conform „Planului pe 10 ani”. Implica o împărțire directă a tuturor funcțiilor importante în stat, liste comune la toate alegerile, inclusiv prezidențiale.

Domnule Thuma, puteți explica cine a rupt negocierile cu PSD după alegerile locale și europarlamentare? Cine l-a împins pe Nicolae Ciucă în poziția de candidat la prezidențiale? De ce ați renunțat la candidatul comun cu PSD pentru Palatul Cotroceni?

A fost vina lui Bolojan? Cine a încălcat înțelegerea cu PSD? Cine susținea că PNL are forța să câștige Palatul Cotroceni? Vă asumați ceva?

2. Bolojan s-a opus listelor comune cu PSD. În februarie 2024, în ședința Biroului Politic Național, Ilie Bolojan a spus că este „o eroare” lista comună cu PSD la alegerile europarlamentare. Dumneavoastră v-ar fi plăcut cu PSD, domnule Thuma?

3. Cine a decis, încă mai 2024, să sufoce țara cu panourile generalului Ciucă? Cine a lansat și girat ideea unei cărți de succes a prezidențiabilului Ciucă? Ați fost prin zonă sau este tot culpa lui lui Ilie Bolojan? Cine a plătit 2.5 milioane de euro pentru patru luni, după cum a dezvăluit Snoop.ro, în care să-l vedem peste tot pe Generalul scriitor? L-a sabotat Bolojan pe scriitorul Ciucă, dumneavoastră v-au plăcut panourile? Cartea ați citit-o sau s-a așternut praful pe ea?

4. Cine a fost la masa puterii în PNL când s-a luat, peste noapte, decizia amânării alegerilor prezidențiale din septembrie în decembrie? L-ați consultat pe Ilie Bolojan și ați făcut o strategie împreună cu acesta? V-a trădat în vreun fel sau nici măcar nu l-ați informat?

5. Unde ați fost în cei doi ani când Mircea Geoană își anunța peste tot candidatura la prezidențiale? A fost nevoie să mergeți să vă întâlniți cu Bolojan, în vara lui 2024, ca să aflați că Mircea Geoană va candida? Surprinzătoare lipsă de informații pentru un strateg din umbră. Nu știați că în Modrogan se discuta deja susținerea lui Geoană dacă Generalul nu intră în turul doi? Ați fost absent, ați uitat, care e explicația?

Vă prezint un titlu din iunie 2024, site-ul este Digi24.ro: „PNL joacă la două capete. Surse: Unii liberali sunt dispuși să negocieze cu Geoană, dacă Ciucă nu intră în turul II al prezidențialelor”. Rețineți data, este iunie 2024. Cu trei luni înainte de întâlnirea Thuma-Bolojan.

Crin Antonescu reintră în scenă după un deceniu

6. August 2024. Crin Antonescu intră în joc. După zece ani de tăcere autoimpusă, Crin Antonescu a reapărut în august 2024, încercând să genereze o masă critică pentru schimbarea candidatului PNL de la prezidențiale. În luna august, candidatul Ciucă nu fusese lansat oficial, dar își anunțase intenția.

Ați fost parte a demersului domnului Antonescu sau nu, domnule Thuma? Ați avut vreo poziție publică pe subiect sau l-ați sabotat pe Crin Antonescu? Pe 15 august, în emisiunea „Studio politic”, moderată de Anca Suciu la Digi24, Crin Antonescu susținea: „E o formă de mediocritate și chiar impostură, inclusiv a candidatului la prezidențiale”.



Doreați să iasă Ilie Bolojan să facă revoluție, iar dumneavosatră să stați ascuns? Care a fost poziția dumneavoastră publică când Crin Antonescu a cerut schimbarea lui Nicolae Ciucă din poziția de candidat la prezidențiale?

7. Reacția PNL: „Izolați-l pe Crin”. Pe 17 august 2024, am dezvăluit pe HotNews.ro cum conducerea PNL își învăța comunicatorii să bagatelizeze criticile lansate de Crin Antonescu. „Comunicatorii PNL ar trebui să prezinte declarațiile lui Crin Antonescu ca o poziție izolată în partid. Trebuie sugerată ideea că atacul nu este dezinteresat, pare să servească exclusiv adversarilor PNL”, citez din materialul publicat în august 2024.

Dacă nu credeți ceea ce scrie o parte a presei, domnule Thuma, nu vă rămâne decât să vă verificați maiilul. Găsiți acolo mesajele livrate de firma plătită de PNL. Planul lui Crin Antonescu a eșuat în vara lui 2024. E vinovat Ilie Bolojan că dumneavoastră nu ați avut curajul să spuneți ceea ce vedea o țară întreagă: că Ciucă va pierde alegerile prezidențiale?

Un sondaj mincinos

8. Nicolae Ciucă pus candidat, apare sondajul fals. PNL l-a desemnat candidat, în septembrie 2024 pe Nicolae Ciucă. Este fix personajul care vă spunea, domnule Thuma, că puteți alege pe altcineva. Ați luat poziție să evitați riscul ca PNL să se ducă în cap? Ați avut curajul să ieșiți din cuvântul lui Klaus Iohannis?

Știți ce ați făcut la partid? Ați plătit un sondaj care îl dădea pe Nicolae Ciucă pe locul 2. În timp ce dumneavoastră știați că nu sare de 8%. Ați plătit din din bani publici un sondaj mincinos și, mai mult, îl prezentați ca un element de siguranță pentru partid. Ați uitat când îi cereați Elenei Lasconi să se retragă, nu? V-a bătut pe toți de nu știți cum a fost posibil. Dar, desigur, victoria Elenei Lasconi a fost generată, în justificările dumneavoastră, de „trădarea” lui Ilie Bolojan, nu de mediocritatea conducerii PNL. Am citat din Crin Antonescu, cel pe care îl susțineați peste jumătate de an pentru Palatul Cotroceni.

Domnule Thuma, sondajul asumat de PNL în septembrie 2024 a fost mincinos și dumneavoastră aveați alte date cu un Ciucă aflat la 8%? De ce ați tăcut și ați mințit electoratul PNL? De ce ați plătit cu bani publici un sondaj despre care știați că nu este conform realității?

9. Noiembrie 2024. Nicolae Ciucă, președinte al PNL în acel moment, s-a clasat pe locul 5 la alegerile prezidențiale cu 8%. O campanie plătită de PNL pe Tik Tok l-a ajutat pe candidatul Călin Georgescu.

Domnul Thuma, ce scor ați obținut pentru Nicolae Ciucă în Ilfov? Câte discursuri ați avut, câte apariții tv? Știți pe cine a chemat Ciucă la televizor, să apară lângă el, într-o emisiune plătită la Digi24. Pe Ilie Bolojan, pe dumneavoastră v-a ignorat. Dacă erați un model de succes în administrația locală de ce v-a ignorat? Nu v-a simțit de încredere, de ce nu ați apărut?

Antonescu, scor rușinos în Ilfov, primul însă în Bihorul lui Bolojan

10. Crin Antonescu, candidatul. În decembrie 2024, Crin Antonescu a fost desemnat candidatul pentru alegerile prezidențiale. Citez iar din domnul Antonescu: “domnul Bolojan nu mi-a adus susținerea PSD, UDMR sau PNL, ci a constatat-o”. Istoria e scurtă: Antonescu s-a situat pe locul trei deși avea susținerea principalelor partide din Coaliție.

Ilie Bolojan a fost pe scenă, alături de Crin Antonescu, fiind acuzat de Opoziție că a încălcat Constituția. Domnul Thuma a jucat tot în umbră, scorul obținut în Ilfov a fost unul modest. Jurnalistul Mircea Marian a scris că scorul obținut de Crin Antonescu în județul Ilfov l-a clasat pe locul al treilea. În Bihor, Crin Antonescu a fost pe locul întâi. Cine a trădat?

Erorile lui Bolojan în partid

Hubert Thuma controlează în acest moment o parte a conducerii PNL pentru că Ilie Bolojan i-a permis. La Congresul din iulie 2025, Bolojan a avut pe masă și varianta votului pe moțiune, toți membrii conducerii să facă parte dintr-o echipă. Este soluția aleasă de multe ori de Traian Băsescu pentru a-și impune poziția în partid.

Bolojan a făcut atunci două greșeli de strategie: nu a impus o moțiune, iar mandatul său este de doi ani în fruntea PNL, nu de patru ani. Gândiți-vă că la scurt timp după ce predă funcția de premier, dacă rămâne în funcție până la rotativa cu PSD, Bolojan trebuie să vină din nou în fața partidului pentru un vot de încredere.

Thuma pregătește terenul. Strânge armata. Până aici nu este nimic în neregulă.

Mistificarea istoriei recente o fac însă numai cei care fug de propria răspundere.



PNL este un partid în care nu s-a făcut vreodată o analiză serioasă: ce filiale au performat, ce organizații trag în jos partidul. Ce lideri sunt asociați mai degrabă cu PSD decât cu PNL. Scuza permanentă a fost mereu că nu este timp pentru o analiză serioasă. Bolojan s-a izolat la Palatul Victoria, iar alții vor să facă jocurile în Modrogan, cuprinși de amnezie.

În lipsa unor răspunsuri la întrebările de mai sus, parcă ne aflăm în fața acelui banc obosit de la Radio Erevan cu nu s-a luat, ci s-a dat, nu a fost Volgă, ci bicicletă.