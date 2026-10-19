Actorul Timothy Busfield scapă de acuzațiile de molestare sexuală după nereguli grave în instrumentarea dosarului

Un judecător din New Mexico a respins actul de inculpare formulat împotriva actorului Timothy Busfield, constatând că procurorii nu au acționat în mod imparțial în timpul procedurii desfășurate în fața marelui juriu, anunță Variety.

Busfield a fost inculpat în februarie, fiind acuzat că a molestat sexual un băiat în vârstă de 7 ani pe platourile de filmare ale serialului „The Cleaning Lady”, o producție a postului Fox la care a lucrat în calitate de regizor. Acesta își susține nevinovăția.

În hotărârea sa, judecătorul Joseph Montano a constatat că procurorii au împiedicat membrii marelui juriu care doreau să audă ce spun martori ai apărării. Aproximativ opt potențiali martori se aflau pe hol, în afara sălii, însă nu au fost chemați să depună mărturie.

„Procurorul nu a acționat într-un mod echitabil și imparțial, inclusiv prin faptul că nu a oferit marelui juriu instrucțiuni corespunzătoare cu privire la normele legale privind audierea martorilor și prin faptul că le-a indicat membrilor marelui juriu o procedură care a dus, în practică, la excluderea martorilor a căror audiere fusese solicitată”, a scris judecătorul în motivarea deciziei.

„Procedând astfel, desfășurarea procedurii în fața marelui juriu a încălcat prevederile legale care reglementează activitatea acestuia și care sunt menite să protejeze integritatea structurală a sistemului nostru bazat pe marele juriu, iar prezumția de prejudiciu se aplică”.

Procurorii afirmă că încă nu au decis dacă îl vor pune sub acuzare din nou pe Busfield

Procurorii au posibilitatea de a solicita emiterea unui nou act de inculpare, însă nu au decis încă dacă vor face acest lucru.

„Biroul nostru a primit hotărârea și evaluează opțiunile disponibile pentru a stabili cum vom proceda în continuare”, a declarat un purtător de cuvânt al Biroului procurorului districtual pentru al Doilea District Judiciar din Albuquerque.

Busfield, cunoscut mai ales pentru rolurile sale din serialele „The West Wing” și „Thirtysomething”, a fost acuzat că a molestat în 2022 un băiat care lucra ca actor-copil în serialul „The Cleaning Lady”.

Busfield a declarat în fața anchetatorilor că părinții băiatului căutau să se „răzbune” pe el după ce acesta și fratele său, doi gemeni, nu au mai fost angajați pentru ultimul sezon al serialului.

Avocații lui Busfield l-au supus unui test poligraf, pe care acesta l-a trecut. Warner Bros TV, compania care a produs serialul, a desfășurat propria anchetă după ce la sfârșitul anului 2024 a fost formulată o acuzație separată prin intermediul sindicatului actorilor SAG-AFTRA. Ancheta WBTV nu a reușit să confirme temeinicia acuzației.

Actorul și regizorul american Timothy Busfield, FOTO: Emma McIntyre / Getty images / Profimedia Images

Ce spune judecătorul care a desființat acțiunile procurorilor

Busfield și un detectiv al poliției din Albuquerque au fost singurii doi martori care s-au prezentat în fața marelui juriu. În timpul depoziției sale, Busfield a invocat ancheta WBTV și a afirmat că alți martori ar putea depune mărturie.

Potrivit hotărârii judecătorești, unii dintre membrii marelui juriu au solicitat în trei rânduri audierea unor martori suplimentari. Procurorul le-a spus însă că cel puțin opt dintre jurați trebuiau să fie de acord pentru a putea fi emisă o citație și că toți cei 12 membri trebuiau să se întoarcă la o dată ulterioară pentru a audia acele mărturii.

Judecătorul a precizat că nu există astfel de cerințe și că martorii se aflau pe hol. Acesta a constatat că situația a avut „efectul practic de a exclude în mod unilateral martorii a căror audiere fusese solicitată de membrii marelui juriu”.

„Aceste acțiuni nu sunt conforme nici cu litera, nici cu spiritul legilor care reglementează activitatea marelui juriu”, a conchis Montano.

Acuzațiile împotriva lui Timothy Busfield au șocat Hollywood

Amber Fayerberg, avocata lui Busfield, a declarat că acesta „se simte astăzi ușurat și recunoscător”.

Actorul acum în vârstă de 69 de ani a devenit faimos pentru rolurile interpretate în seriale populare ca „The West Wing” de la NBC, care a fost difuzat în perioada 1999-2006 și în care a jucat un rol de reporter la Casa Albă, sau „Thirtysomething” de la ABC, din anii ’80, în care a jucat un rol de director de agenție de publicitate.

El este căsătorit cu Melissa Gilbert, actriță și fostă președintă a sindicatului Screen Actors Guild.

Revista Variety a relatat anterior că Busfield va fi scos din viitorul film „You Deserve Each Other” produs de Amazon MGM, în contextul acuzațiilor cu care se confrunta la momentul respectiv.

În luna ianuarie, NBC a retras din grilă un episod al serialului „Law & Order: SVU” în care acesta apărea ca actor invitat.