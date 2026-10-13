Decizia Parchetului în cazul actorului Toma Cuzin, din „Las Fierbinți”, după ce a fost reținut pentru accidentul auto din Teleorman

Actorul Toma Cuzin a fost plasat marți, 13 octombrie, sub control judiciar, după ce a fost reținut de polițiști în urma unui accident rutier petrecut în Teleorman, a anunțat Parchetul de pe lângă Judecătoria Roşiori de Vede.

Actorul, cunoscut mai ales pentru rolul „Firicel” din serialul „Las Fierbinți” difuzat de Pro TV, a condus marți cu permisul suspendat, a provocat un accident, iar apoi a fost depistat pozitiv la un test anti-drog.

„Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roşiori de Vede au pus în mişcare acţiunea penală şi au dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar cu privire la o persoană fizică, sub aspectul săvârșirii infracţiunii de «conducerea unui vehicul cu permis suspendat», reținându-se că: La data de 12.10.2026, în jurul orelor 18:45, o persoană publică de sex masculin a condus un autoturism marca BMW, pe DN 6, pe raza comunei Peretu, județul Teleorman, deşi avea dreptul de a conduce vehicule suspendat începând cu data de 20.05.2025 (ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni la regimul rutier), ocazie în care a produs un accident rutier soldat cu daune materiale”, a transmis Biroul de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roşiori de Vede, într-un comunicat de presă.

„De asemenea, în urma prelevării mostrelor biologice, a rezultat că persoana publică de sex masculin prezenta urme de substanţe psihoactive (cocaină, canabionoizi) în sânge şi în urină. Ca atare, sus-numitul a dobândit calitatea de suspect pentru infracţiunea de «conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa unor substanţe psihoactive» şi s-a dispus efectuarea unei expertize medico-legale, pentru a se stabili dacă substanţele psihoactive au afectat capacitatea acestuia de a conduce autovehicule pe drumurile publice (…)”, a adăugat Parchetul.

Deși comunicatul Parchetului nu menționează numele persoanei în cauză, surse judiciare au declarat, anterior, pentru Agerpres și News.ro, că este vorba despre actorul Toma Cuzin, în cazul căruia aparatul DrugTest a relevat unele substanţe interzise.

Anunțul anterior al Poliției

„Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Roșiori de Vede efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul cu dreptul de a conduce suspendat. La data de 12 octombrie, în jurul orei 18:45, polițiștii au fost sesizați despre producerea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale, în comuna Peretu, județul Teleorman”, a anunțat marți IPJ Teleorman.

Polițiștii au precizat că un bărbat, de 49 de ani, conducea un autoturism în comuna Peretu, din direcția Alexandria către Roșiori de Vede, nu ar fi păstrat o distanță de siguranță față de vehiculul din fața sa, intrând în coliziune cu acesta.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul figurează cu dreptul de a conduce suspendat.

„La testarea cu aparatul etilometru, rezultatul a fost zero, iar după testarea cu aparatul DrugTest, bărbatul a fost condus la o unitate spitalicească, în vederea prelevării de mostre biologice, conform legii. În baza probatoriului administrat, a fost dispusă măsura reținerii față de acesta”, mai anunțase IPJ Teleorman.

A mai fost condamnat, cu amânarea pedepsei

Toma Cuzin mai fusese depistat în trafic de polițiști și a ieșit pozitiv la consumul de substanțe interzise. În 2022, el a fost condamnat la un an de închisoare după cum relata Adevărul, după ce a fost prins în 2018 conducând fără carnet, băut și după ce a luat cocaină.

Decizia de condamnare a fost una cu amânare a pedepsei pe durata termenului de supraveghere de 2 ani.

Toma Cuzin este extrem de cunoscut pentru rolul „Firicel” din serialul „Las Fierbinți” de la Pro TV.