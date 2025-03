Actrița Bella Ramsey dezvăluie că a fost diagnosticată cu autism în timpul filmărilor la un serial popular al HBO

Tânăra actriță britanică Bella Ramsey, nominalizată la premiile Emmy pentru interpretarea sa din „The Last of Us”, a dezvăluit că a fost diagnosticată cu autism după ce un membru al echipei de producție pentru primul sezon al serialului HBO i-a spus că manifestă simptome ale acestei tulburări de dezvoltare, relatează revista Variety.

„Am vorbit puțin despre neurodivergență înainte, dar dintr-un motiv pe care nu-l știu nu am vrut niciodată să spun exact ce este”, a explicat Ramsey într-un interviu acordat Vogue cu mai puțin de o lună înainte de premiera celui de-al doilea sezon al serialului.

„Am fost diagnosticată cu autism în timp ce filmam sezonul 1 din The Last of Us”, a dezvăluit ea.

Ea a relatat că un membru al echipei de producție, care avea o fiică autistă, i-a spus după ce a urmărit-o pe platourile de filmare că ar putea avea aceeași condiție, ceea ce a convins-o să meargă la un pshiatru pentru o evaluare. Ramsey a descris faptul că s-a simțit mereu ca o „ciudată” și o „singuratică” și a mai spus că s-a întrebat „dintotdeauna” dacă ar suferi de autism.

De asemenea, a menționat că se confruntă cu probleme senzoriale specifice persoanelor din spectrul autist și a vorbit despre o „hiperconștientizare dureroasă” a micro-expresiilor și a limbajului corporal a celor din jur.

„Întotdeauna am fost atentă și am învățat de la oameni”, a continuat ea. „A fi nevoită să învăț mai degrabă în mod conștient cum să socializez și să interacționez cu cei din jur m-a ajutat în actorie”.

Ramsey a mai spus că munca pe platourile de filmare îi oferă o rutină zilnică, ceea ce o ajută. „Am o oră fixă la care trebuie să fiu acolo, mi se spune ce să port, cum să stau, unde să stau și ce să mănânc”, a explicat aceasta.

Ramsey va putea fi văzută în curând în sezonul 2 al serialului HBO

Ea urmează să revină în rolul lui Ellie în sezonul 2 al The Last of Us, serialul HBO bazat pe jocul video omonim, în data de 13 aprilie. Datorită diferenței de fus orar față de SUA, în România serialul va putea fi văzut în streaming pe platforma Max din 14 aprilie.

Episodul de debut al primului sezon a avut 4,7 milioane de telespectatori în Statele Unite în prima noapte, incluzând aici atât vizionările la TV, cât și cele în streaming pe acum defuncta HBO Max. A fost al doilea cel mai mare debut pentru HBO din ultimii 13 ani, în spatele doar a House of the Dragon.

Succesul uriaș de care s-a bucurat serialul s-a văzut și în vânzările pentru jocurile video pe care se bazează, lansate în 2013 și 2020, care au crescut semnificativ din nou, la ani după lansarea lor.

Interpretările actorilor din primul sezon au fost larg apreciate, criticii remarcând în special „chimia” dintre Pedro Pascal și Ramsey, care interpretează cele două personaje principale.

În afară de cei doi, distribuția următorului sezon îi include pe Gabriel Luna în rolul lui Tommy, Rutina Wesley în rolul Mariei, Kaitlyn Dever ca Abby, Isabela Merced ca Dina, Danny Ramirez ca Manny și Jeffrey Wright ca Isaac, plus alții.