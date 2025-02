Sezonul 2 al serialului „The Last of Us” are o dată de lansare. Anunțul făcut de HBO

Bella Ramsey și Pedro Pascal într-o imagine de promovare a serialului „The Last of Us” de pe HBO, FOTO: HBO MAX / Planet / Profimedia Images

Warner Bros Discovery, conglomeratul american al divertismentului care deține televiziunea HBO și platforma de streaming Max, a dezvăluit joi data de lansare a celui de-al doilea sezon pentru „The Last of Us”, apreciatul său serial care a avut premiera cu doi ani în urmă.

„Sezonul doi al serialului original HBO The Last of Us, câștigător al premiului Emmy®, vine în România pe Max, din 14 aprilie”, a anunțat Warner Bros Discovery într-un comunicat publicat joi.

Noul sezon, care va avea 7 episoade, „ne duce la cinci ani de la evenimentele primului sezon, când îi regăsim pe Joel și Ellie într-un conflict unul cu celălalt și într-o lume mai periculoasă și imprevizibilă decât cea pe care au lăsat-o în urmă”, potrivit descrierii oficiale.

Distribuția sezonului doi îi include pe Pedro Pascal în rolul lui Joel, Bella Ramsey în rolul lui Ellie, Gabriel Luna în rolul lui Tommy și Rutina Wesley în rolul Mariei. Distribuția a fost completată și cu o serie de nume noi: Kaitlyn Dever ca Abby, Isabela Merced ca Dina, Young Mazino ca Jesse, Ariela Barer ca Mel, Tati Gabrielle ca Nora, Spencer Lord ca Owen, Danny Ramirez ca Manny și Jeffrey Wright ca Isaac.

Bazat pe aclamata franciză de jocuri video cu același nume, dezvoltată de studioul american Naughty Dog pentru consolele PlayStation, serialul este scris și produs de Craig Mazin și Neil Druckmann. Seria The Last of Us este o coproducție HBO cu Sony Pictures Television.

HBO a lansat recent și două trailere pentru sezonul 2:

„The Last of Us” a fost unul dintre cele mai apreciate seriale lansate de HBO în ultimii ani

Lansat în ianuarie 2023, primul sezon al The Last of Us are pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes o rată a aprobării de 96% din partea criticilor de film, bazată pe 486 de recenzii cu un scor mediu de 8,75 din 10.

Pe Metacritic, a obținut o medie ponderată de 84 din 100, bazată pe 44 de recenzii ale criticilor de film, indicând „aclamare universală.” Mulți critici l-au considerat cea mai bună adaptare a unui joc video, Mark Delaney de la GameSpot numindu-l „începutul unei noi ere” pentru gen.

Interpretările actorilor din primul sezon au fost larg apreciate, criticii remarcând în special „chimia” dintre Pascal și Ramsey.

Unii au considerat interpretarea lui Pascal drept cea mai bună din cariera sa, evidențiindu-i abilitatea de a exprima nuanțe și vulnerabilitate rară, iar mulți au remarcat interpretarea remarcabilă a lui Ramsey pentru echilibrul dintre comedie și emoție.

Episodul de debut a avut 4,7 milioane de telespectatori în Statele Unite în prima noapte, incluzând aici atât vizionările la TV, cât și cele în streaming pe acum defuncta HBO Max. A fost al doilea cel mai mare debut pentru HBO din ultimii 13 ani, în spatele doar a House of the Dragon.

Succesul uriaș de care s-a bucurat serialul s-a văzut și în vânzările pentru jocurile video pe care se bazează, lansate în 2013 și 2020, care au crescut semnificativ din nou, la ani după lansarea lor.