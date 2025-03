Cel mai scump film produs de Netflix a apărut în streaming. Un subiect care provoacă îngrijorări: „E straniu cum se aliniază cu realitatea”

„The Electric State”, noul film căruia Netflix i-a pus la dispoziție un buget uriaș, a apărut în streaming cu o distribuție stelară, o interpretare inedită asupra tuturor discuțiilor legate de ascensiunea inteligenței artificiale (A.I.) și două nume sinonime cu succesul comercial: frații Anthony și Joseph Russo. HotNews.ro i-a intervievat pe cei doi regizori americani pentru a afla mai multe despre noul film.

Netflix nu publică niciodată defalcat bugetele pe care le alocă filmelor și serialelor sale, păstrând de altfel confidențiale și onorariile actorilor din producțiile sale. Însă în multe cazuri cifrele sunt aflate de site-urile din industria divertismentului. În cazul de față presa specializată pe cinema scrie că The Electric State s-a bucurat de un buget de producție de 320 de milioane de dolari, fără a include aici costurile de marketing care de multe ori se apropie sau le egalează pe cele cu producerea propriu-zisă a unui film.

Cel mai scump film Netflix

Asta ar însemna că The Electric State e nu doar cel mai scump film produs vreodată de Netflix, ci și unul dintre cele mai costisitoare din toate timpurile. Spre exemplu, Avatar: The Way of Water al lui James Cameron a beneficiat de un buget estimat la 350 de milioane de dolari.

Noul film e un pariu masiv pentru Netflix, unul pe care compania americană de streaming l-a încredințat fraților Russo, cel mai cunoscuți pentru regizarea a 4 dintre lungmetrajele Universului Cinematografic Marvel: Captain America: The Winter Soldier (2014), Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018), și Avengers: Endgame. Ultimul dintre ele a detronat în 2019 lungmetrajul Avatar original al lui Cameron și a devenit pentru scurt timp filmul cu cele mai mari încasări din istorie.

The Electric State a fost lansat vineri, 14 martie, pe Netflix. HotNews a vorbit înainte de premiera filmului cu cei doi frați Russo, care au fost scenariști, regizori și producători pentru film. I-am întrebat în primul rând despre cum văd ei lungmetrajul.

„Păi, este un film mare distractiv pentru familie, care e amuzant, dar de asemenea sfâșietor. Este o poveste despre o fată care și-a pierdut familia în timpul unui război cu roboții într-o versiune alternativă a anilor 1990. Ea pornește într-o călătorie fiindcă crede că fratele ei ar putea fi în continuare în viață. Iar ea pornește în călătorie să își găsească fratele”, a răspuns Joseph Russo.

Iar acea „ea” e aici Millie Bobby Brown, actrița americană care a devenit un nume recunoscut la nivel mondial după ce a interpretat rolul lui „Eleven” în serialul-fenomen Stranger Things.

Netflix a comandat filmul „The Electric State” înainte de toate discuțiile din jurul A.I.

The Electric State se bazează pe romanul grafic omonim al artistului suedez Simon Stålenhag, care a apărut în 2018. Dar filmul a fost anunțat încă din decembrie 2017, înainte de apariția romanului în librării, când Anthony și Joseph Russo au cumpărat drepturile de adaptare cinematografică a sa.

Toate acestea s-au întâmplat cu ani înainte ca Mark Zuckerberg să anunțe că schimbă numele companiei sale Facebook în „Meta” și că va lansa mult trâmbițatul său „metavers”. Paralela din romanul lui Stålenhag cu metaversul e la fel de evidentă și în filmul Netflix.

El trebuia să fie produs inițial de studioul Universal Pictures, însă compania de streaming a intrat pe fir și a anunțat în iunie 2022 că a preluat drepturile de distribuire a sa. Asta se întâmpla cu câteva luni înainte ca OpenAI să își lanseze chatbot-ul ChatGPT și să stârnească furoarea care a urmat în ceea ce privește inteligența artificială.

Drept urmare, i-am întrebat pe frații Russo cum văd lansarea filmului lor acum, într-o perioadă în care A.I. este un subiect dezbătut atât de aprins.

„E straniu cum filmul se aliniază într-un fel cu realitatea în moduri atât de izbitoare și poate de asemenea tulburătoare. Însă tehnologia a crescut și s-a mișcat în această direcție de ceva timp. Cred că Simon Stålenhag a redat acest lucru în cartea sa. Joe și cu mine, alături de partenerii noștri pentru scenariu, Chris Marcus și Steve McFeely, cred că exploram toți relația noastră cu tehnologia digitală”, a răspuns Anthony Russo. Și a adăugat:

„A.I. cred că este doar cea mai recentă escaladare în această relație care se desfășoară din anii 1990, din momentul în care viețile noastre au început să devină digitale. Este un caz straniu al vieții și artei imitându-se reciproc”.

Un alt exemplu în acest sens poate fi faptul că inclusiv cercetători și specialiști din domeniul A.I. se referă la „scenariul Terminator” pentru a avertiza asupra pericolului ca inteligența artificială să scape de sub controlul uman și provoace turbulențe majore. Evident, termenul a fost preluat de la filmele antemenționatului James Cameron despre un război devastator între oameni și mașinării.

Filmul Netflix ne arată că putem supraviețui „scenariului Terminator”

Faptul că povestea din The Electric State se desfășoară la rândul ei într-o versiune alternativă a anilor ‘90 va atrage fără îndoială comparații cu povestea din lungmetrajele Terminator. Însă în filmul făcut de frații Russo pentru Netflix pericolul e acum în altă parte iar războiul dintre oameni și roboți are parte de o turnură originală. I-am întrebat dacă au vrut să facă un film „anti-Terminator” sau dacă e altceva la mijloc.

„Ne-am gândit la plasarea poveștii în trecut, în acel punct din anii care au fost critici pentru societate fiindcă a fost când a avut loc revoluția digitală și tehnologia a devenit dominantă în viețile noastre. Ne-am gândit că ar fi interesant de spus povestea în acea perioadă ca o modalitate de a lua unele dintre problemele de azi, care poate provoacă oamenilor anxietate în jurul tehnologiei, și să le punem într-o fabulă și să le oferim o anumită distanță față de punctul în care ne aflăm acum”, a explicat Joseph Russo pentru HotNews.ro.

El a spus de asemenea că plasarea poveștii în trecut, într-o cronologie alternativă față de ceea ce s-a întâmplat de fapt în viața reală, vine și cu un simț aparte al ironiei. „Poți ridiculiza anumite lucruri într-un mod diferit când rescrii istoria. Așadar, am simțit că plasarea poveștii în trecut decât în viitor i-a dat mai multă culoare și mai multă textură”, a spus acesta. Fratele său Anthony Russo a dorit să adauge ceva important:

„Când plasezi o poveste distopică în viitor, tinde să îți dea un sentiment de ‘of, doamne, ne îndreptăm către probleme sau ne îndreptăm către o distopie’. Însă când iei un astfel de film și îl plasezi în trecut, îți oferă sentimentul că am supraviețuit acelor probleme. Am supraviețuit distopiei. E o schimbare ușoară în materie de ton și energie”.

Anthony (stânga) și Joseph Russo alături de Millie Bobby Brown și Chris Pratt la o difuzare specială la Madrid a filmului „The Electric State”, FOTO: Alter Photos / ddp USA / Profimedia Images

„The Electric State” aduce în prim-plan un nou miliardar CEO care promite să salveze omenirea

După cum se poate vedea în trailerul filmului, partenerul de aventură a lui Millie Bobby Brown în The Electric State e Chris Pratt, care în ultimii ani a devenit unul dintre cei mai căutați actori de la Hollywood. Nu cred că vreunul dintre ei are nevoie de prea multe prezentări.

Distribuția e completată de nume precum Jason Alexander, Giancarlo Esposito și Ke Huy Quan, actorul american de origine vietnameză care a câștigat în 2023 Premiul Oscar grație interpretării sale din filmul Everything Everywhere All at Once, produs de frații Russo.

Mie însă cel mai mult mi-a atras atenția Stanley Tucci, care a jucat recent și în apreciatul film Conclave. În The Electric State actorul cu origini italiene joacă rolul unui miliardar șef de companie care vrea să salveze omenirea și promite un viitor luminos. În fond, a făcut-o deja o dată. Rolul mi-a amintit în parte de cel al lui Sir Mark Rylance din Don’t Look Up, al cărui personaj promite la rândul său că totul va fi bine, dacă ascultăm de el și facem ce ne spune.

Văzând noul personaj jucat de Tucci, nu am putut să nu mă întreb dacă a fost inspirat de cineva anume. Având în vederea că povestea se desfășoară în anii ‘90 și alte detalii, ne putem imagina că e Steve Jobs. Având în vedere însă paralela cu metaversul, de ce nu ar fi Mark Zuckerberg? Drept urmare, i-am întrebat pe frații Russo dacă s-au gândit la un anumit miliardar CEO când au făcut ultimele retușuri la personaj.

„Cred că este probabil mai mult o colecție de trăsături, cu propria interpretare a lui Stanley asupra sa. Cred că există o anumită proliferare a tehnologiștilor, a tehnocraților cu care ai putea identifica acel personaj cu unul care există în lume în momentul de față. Dar cred că este mai mult o ideologie care este răspândită în rândul acestor tehnologiști. Am vrut să întrebăm ce anume îi motivează la un nivel personal”, a afirmat Joseph Russo.

„Așadar, am oferit o anumită dimensiune personajului lui Stanley să fie o persoană care încearcă să își rescrie propria istorie pentru a face să dispară durerea sa. A părut o zonă interesantă de explorat pentru un tehnologist multimilardar”, a adăugat acesta.

Giancarlo Esposito și Stanley Tucci într-o secvență din „The Electric State”, FOTO: Netflix / Everett / Profimedia Images

Pe cine nu vedem în filmul „The Electric State”

Bugetul mare pe care Netflix l-a pus la dispoziția fraților Russo pentru film devine evident și când te uiți pe lista actorilor de voce din The Electric State: Woody Harrelson, Anthony Mackie, Brian Cox, Colman Domingo, Jenny Slate sau Hank Azaria.

Ei sunt cei pe care nu îi vedem pe ecran, ci actorii care dau voce roboților din film.

I-am întrebat la final pe frații Russo dacă au avut vreun regret în timpul filmărilor sau în faza de post-producție că actori atât de cunoscuți pot fi doar auziți în noul film, nu și văzuți. Poate deloc surprinzător, au indicat înspre noul Captain America, un colaborator mai vechi al lor.

„Sunt toți actori minunați, dar cred că aceasta a fost o oportunitate unică. Uitați-vă doar la Anthony Mackie, de exemplu, el e unul dintre actorii noștri favoriți și am avut norocul să lucrăm deja de câteva ori cu el. Dar nu cred că l-a văzut vreodată cineva făcând ceva ca asta”, a răspuns Anthony Russo.

„Aceasta a fost o oportunitate unică pentru el ca interpret. Cred că s-ar putea ca publicul să nici nu îl recunoască în această interpretare. Dar a fost una dintre marile încântări pentru mine și Joe și Anthony să putem colabora la o interpretare specifică pentru el, care altfel n-ar fi putut exista”, a adăugat acesta.

„Deci da, bineînțeles, Anthony Mackie este tipul pe care vrei să îl ai pe ecran, dar în același timp am putut să facem ceva cu adevărat unic și distractiv cu el, care s-ar fi putut întâmpla doar în acest fel”, a conchis Anthony Russo.