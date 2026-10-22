ACUM: Prima ședință a CSAT în noul format. Incidentele din Marea Neagră, în centrul discuției 

În a doua zi de activitate a Guvernului Niculescu, Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) se reunește pentru prima dată în noua formulă. Principala temă de discuție va fi legată de incidentele cu drone din Marea Neagră.

Ședința Consiliului Superior de Apărare a Țării a început la ora 18.00.

Membrii CSAT vor discuta în principal despre incidentele cu drone de la Marea Neagră.

„În cursul reuniunii, se vor analiza implicațiile de securitate generate de incidentele de la Marea Neagră și vor fi evaluate măsurilor de consolidare a capacității de reacție pentru protejarea apelor teritoriale și a infrastructurii critice maritime a României. În cadrul ședinței Consiliului, vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale”, scrie în mesajul oficial.

În 15 octombrie, Nicușor Dan și premierul bulgar, Rumen Radev, s-au întâlnit cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru discuții privind securitatea la Marea Neagră ca urmare a ultimelor incidente în care nave comerciale au fost scufundate de drone.

Întâlnirea dintre cei trei oficiali a venit după o serie de incidente în Marea Neagră în care nave comerciale au fost lovite de drone. La finalul întâlnirii, Nicușor Dan a spus că este „nevoie de echipamente pentru un nou tip de provocare” cu privire la incidentele din Marea Neagră.

Cine face parte acum din CSAT

Ședința are loc în a doua zi de activitate a noului Guvern, votat marți de Parlament. Odată cu instalarea cabinetului Niculescu, componența CSAT este următoarea:

Nicușor Dan – președintele României;

Luca Niculescu – premier;

Radu Oprea – ministrul Apărării;

Marian Neacșu – ministrul Afacerilor Interne;

Dan Neculăescu – ministrul Afacerilor Externe;

Radu Marinescu – ministrul Justiției;

Daniel Zamfir – ministrul Economiei;

Alexandru Nazare – ministrul Finanțelor;

Răzvan Ionescu – Directorul Interimar al SRI;

Gabriel Vlase – Directorul SIE;

Gheorghiță Vlad – Șeful Statului Major al Apărării;

Marius Lazurca – Consilierul prezidențial pentru securitate națională;

Sorin Cîrstea – Secretarul CSAT

Noul premier, Luca Niculescu, și trei dintre noii miniștri, Marian Neacșu, Dan Neculăescu și Daniel Zamfir, fac pentru prima dată parte din CSAT.