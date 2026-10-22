Cum își va întări România apărarea la Marea Neagră. CSAT a identificat „consecințe directe ale agresiunii Federației Ruse”, în prima ședință după instalarea noului guvern

Escaladarea incidentelor maritime din apele teritoriale ale României și din imediata apropiere a acestora a fost discutată cu prioritate în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) de joi seară de la Palatul Cotroceni, informează Administrația Prezidențială.

Administrația Prezidențială a avertizat, în comunicatul de presă transmis după ședința CSAT, că aceste incidente sunt de „o gravitate deosebită” și „sunt consecințe directe ale agresiunii Federației Ruse dincolo de granițele Ucrainei”.

„Astfel, în ultima perioadă, s-au amplificat semnificativ amenințările la adresa libertății navigației și a infrastructurii critice. Pentru România, această criză de securitate are implicații imediate. Riscurile actuale impun măsuri concrete pentru protejarea vieților omenești, menținerea accesului liber în porturile naționale și asigurarea securității obiectivelor energetice din Zona Economică Exclusivă”, notează Cotroceniul.

Șase nave comerciale au fost atacate în decurs de doar 10 zile în Marea Neagră, în apele teritoriale și spațiul aerian ale României și Bulgariei. Atacurile, despre care analiștii de risc și oficiali afirmă că sunt comise cu drone rusești, marchează o escaladare a conflictului maritim care se apropie de granițele NATO, potrivit unei analize The Guardian.

În 16 octombrie, când era la Bruxelles, Nicușor Dan a fost întrebat dacă dronele identificate în ultimele zile în Marea Neagră sunt rusești.

„În acest moment, nu putem spune tehnic că sunt rusești. Pentru că am avut sute de drone aeriene care au intrat pe teritoriul României, putem spune despre mare parte dintre ele că sunt rusești. Avem bucăți din ele care conțin componente rusești. Drone care, în timpul războiului, au fost deviate pe teritoriul României”, a răspuns atunci Nicușor Dan.

Măsurile discutate în CSAT

Președinția a precizat că membrii CSAT au analizat măsurile adoptate până acum, dar au discutat și „acțiunile necesare pentru consolidarea suplimentară a capacităților naționale de supraveghere, prevenire și răspuns, pentru apărarea apelor teritoriale, a infrastructurii critice, precum și pentru asigurarea securității navigației comerciale”.

„Astfel, pentru întărirea capacității naționale de reacție, prioritățile strategice vizează dezvoltarea accelerată a capabilităților de supraveghere maritimă, de combatere a minelor marine și de intervenție eficientă împotriva dronelor care pătrund neautorizat în spațiul aerian și maritim național”, conform comunicatului.

Administrația Prezidențială a explicat că „eficientizarea răspunsului operațional va fi susținută prin derularea constantă de exerciții interinstituționale și prin actualizarea permanentă a planurilor de intervenție”, pe care le-a descris drept „măsuri esențiale pentru gestionarea coordonată a incidentelor complexe care pot afecta în același timp navigația, obiectivele economice și mediul marin”.

România caută „noi măsuri de răspuns” la amenințările din regiunea Mării Negre

Conform comunicatului, în ședința CSAT au fost analizate și „modalitățile de intensificare a coordonării în cadrul NATO, inclusiv pentru consolidarea posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic”, dar „și identificarea unor noi măsuri de răspuns la amenințările din regiunea Mării Negre, fundamentate pe concluziile reuniunii Consiliului Nord-Atlantic din 20 octombrie 2026, convocat la inițiativa României”.

„În cadrul ședinței de astăzi, au fost abordate, de asemenea, aspecte privind cooperarea cu ceilalți aliați riverani, în special în ceea ce privește operaționalizarea Hub-ului de securitate la Marea Neagră, în cadrul Abordării Strategice a UE, a cărei implementare cât mai rapidă reprezintă o prioritate majoră pentru România”, a precizat Administrația Prezidențială.

Instituția a menționat că „discuțiile au vizat și valorificarea optimă a Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră (MCM Black Sea), al cărui rol a fost extins în 2026 la protejarea infrastructurii critice”.

„În concluzie, membrii CSAT au subliniat că securitatea Mării Negre reprezintă o componentă esențială a securității naționale și euroatlantice și că România va continua să acționeze, în strânsă coordonare cu aliații și partenerii săi, pentru protejarea intereselor naționale și prevenirea escaladării”, a mai declarat Președinția.

Nicușor Dan a vorbit și despre incidentele din școli

La finalul ședinței CSAT, președintele Nicușor Dan „și-a exprimat îngrijorarea față de cele două incidente grave de violență petrecute în școli în cursul acestei săptămâni, subliniind necesitatea unor intervenții timpurii și a unor măsuri concrete pentru prevenirea unor astfel de situații”, a precizat Administrația Prezidențială.

Luni, un elev în vârstă de 13 de ani, de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița, a înjunghiat-o pe o profesoară de matematică, o femeie în vârstă de 28 de ani.

Joi dimineață, un elev de 15 ani, de la Colegiul Tehnic „Armand Călinescu” din Pitești, a atacat cu maceta doi colegi.

Șeful statului comentase cele două incidente și într-o postare pe Facebook.