Nave scufundate în Marea Neagră: Nicușor Dan se întâlnește cu premierul din Bulgaria și secretarul general NATO pentru a stabili o reacție comună / Propunerea lui Rumen Radev

Președintele României, Nicușor Dan, și premierul bulgar, Rumen Radev, se vor întâlni la ora 14:30 cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru discuții privind securitatea la Marea Neagră, a anunțat Administrația Prezidențială într-un comunicat de presă.

„Pe agenda întâlnirii trilaterale se vor afla și incidentele recente provocate de drone, inclusiv cele care au vizat nave din perimetrul Mǎrii Negre și care ridică semne de îngrijorare privind deteriorarea situației de securitate în regiune”, precizată Cotroceniul.

La sosirea la Bruxelles, Nicușor Dan a fost întrebat și despre ultimele atacuri în Marea Neagră, în apele teritoriale ale României, „dacă este vorba despre un atac direct și deliberat la adresa României, și dacă România va invoca articolul 4 al NATO.

„Pentru că au trecut relativ puține ore și vrem să avem toate datele despre exact ce s-a întâmplat, dar evident că o să existe o reacție. O să existe o reacție a statului român”, a replicat președintele Nicușor Dan.

Nave scufundate în Marea Neagră

Întâlnirea vine după o serie de incidente în Marea Neagră în care nave comerciale au fost lovite de drone. O navă sub pavilion San Marino aflată la 14 mile marine de Sulina (aproximativ 22 de km) a cerut ajutor joi dimineață autorităților române, după un incendiu izbucnit la bord.

Nu se știe încă dacă nava a fost lovită de dronă, însă noaptea trecută patru avioane de luptă F-18 și F-16 au fost ridicate după ce radarele MApN au detectat un grup de drone în apropiere de Sulina și în zona Insulei Șerpilor.

A fost al doilea incident din ultimele 12 ore în care o navă comercială a luat foc tot în apele teritoriale românești, în zona Sulina. Ministrul Apărării a anunțat că sunt verificări pentru a stabili dacă nava care a luat foc miercuri seară a fost lovită de dronă.

Bulgaria ia în calcul activarea Articolului 4

Marți, donă nave s-au scufundat în Bulgaria după ce au fost lovite de drone. Bulgaria a convocat-o pe ambasadoarea Rusiei și a condamnat incidentele, iar premierul Rumen Radev a declarat că Sofia va iniția consultări cu România și Turcia în vederea elaborării unor propuneri comune pentru îmbunătățirea siguranței navigației în Marea Neagră.

Autoritățile de la Sofia nu exclud nici invocarea articolului 4 din Tratatul NATO, relata Radio Bulgaria după incidentele cu drone. Articolul 4 din NATO prevede că „Părțile vor avea consultări comune ori de câte ori vreuna dintre ele va considera că este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea vreuneia dintre Părți”.

Propunerea lui Miruță pentru Bulgaria

Ministrul român al Apărării, Radu Miruță, a anunțat miercuri seară că i-a propus omologului bulgar semnarea unei scrisori comune adresate conducerii NATO, prin care să ceară un comandament militar comun al statelor NATO riverane la Marea Neagră.

„România este pregătită să preia conducerea comandamentului și să găzduiască structura pe litoralul românesc al Mării Negre începând din 2028. Până atunci, acceptăm ca acesta să își desfășoare activitatea pe litoralul turcesc al Mării Negre, cu participarea ofițerilor români și bulgari”, a scris Miruță pe Facebook.

Propunerea lui Rumen Radev

Uniunea Europeană va discuta în cadrul summitului său propunerea de moratoriu privind atacurile asupra navelor civile din Marea Neagră, a declarat joi prim-ministrul bulgar Rumen Radev înainte de Consiliul European de la Bruxelles, potrivit Reuters.

„Astăzi vom discuta propunerea de moratoriu menită să pună capăt atacurilor asupra navelor civile din Marea Neagră”, a spus Radev la sosirea sa la summit.

Urmările atacurile

Echipele de salvare caută în prezent opt membri ai echipajului dispăruți de pe una dintre cele două nave-cisternă pentru produse chimice care au luat foc în timpul nopții în apele teritoriale românești din Marea Neagră.

Nava „Wine Trader” sub pavilion San Marino aflată la 14 mile marine de Sulina (aproximativ 22 de km) a cerut ajutor joi dimineață autorităților române, după un incendiu izbucnit la bord. La bord se aflau 12 persoane, 8 dintre ele fiind dispărute, a anunțat Autoritatea Navală Română.