Acuzat de Daniel Băluță de „blat” cu Anca Alexandrescu, Ciprian Ciucu reclamă „o coordonare” între PSD și USR / „Eu fac lucrurile legal, dânsul este mult mai inventiv”

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, l-a descris pe Daniel Băluță drept „principalul” său adversar de la alegerile de duminică și susține că între el și contracandidatul său de la PSD există mai multe diferențe, inclusiv în privința modului în care se raportează la lege și la procedurile administrative.

Întrebat joi la Euronews despre declarația social-democratului Victor Negrescu conform căreia principalul adversar al lui Daniel Băluță este Cătălin Drulă de la USR, liberalul a răspuns: „Am văzut o coordonare în ultima săptămână între cele două echipe de campanie, a PSD și a USR, echipa PSD încercând să potențeze candidatura domnului Drulă (…), ca să ia din încrederea pe care mi-au acordat-o mie bucureștenii și să o mute către domnul Drulă”.

Miercuri seară, la Antena 3, Daniel Băluță îl acuzase pe Ciprian Ciucu că „are un blat clar” cu Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR.

Ciucu susține că între el și Băluță „e o diferență foarte mare”

Liberalul a enumerat motivele despre care susține el că îl diferențiază de contracandidatul său de la PSD.

„E o diferență foarte mare între mine și domnul Băluță, de la modul în care operăm administrativ, și aici este vorba că eu întotdeauna acționez legal, chiar dacă câteodată este mai greu, durează mai mult. Astăzi, de exemplu, am dat drumul la lucrările pentru Drumul Belșugului, dar mă ocup de acest proiect de trei ani și jumătate, aproape patru. N-am vrut să ard etape, să sar peste avize”, a declarat Ciprian Ciucu.

Primarul Sectorului 6 a mai susținut că el face „lucrurile legal”, în timp ce primarul Sectorului 4 „este mult mai inventiv”.

„Eu fac lucrurile legal, unu la mână. Dânsul este mult mai inventiv (…) în a inventa chestiuni administrative, la limita legii. Doi la mână, dânsul cu vine cu un bagaj cu care eu nu vin. Ați văzut ce a apărut în presă în ultimul timp, adică părinții domniei sale să își cumpere opt apartamente într-un imobil de-al domnului Negoiță și lucruri de genul acesta… N-am avut niciodată atâția bani și nu am. Evident că sunt foarte, foarte multe semne de întrebare legate de integritate”, a adăugat Ciprian Ciucu, făcând aluzie la informațiile din investigația legată de averea imobiliară a familiei lui Daniel Băluță, publicată de Snoop și Public Record, pe care social-democratul le-a negat.

Candidatul PNL a spus că între el și contracandidatul PNL există diferențe și în „chestiunile de gust”.

„Dacă mergeți și vedeți ce a lucrat și cum a amenajat sectorul domnul Băluță… În fine, problema este de design. Bine, e o chestiune de gust până la urmă, nu știu dacă gusturile se discută sau nu, dar are tendința asta de a pune foarte multe culori, ciclamen, roz bombon, violet, roșu, galben. Astăzi, în orașele europene, civilizate, m-am consultat cu peisagiști, cu specialiști, se folosesc culori mult mai atenuate, mult mai naturale, cum ar fi griul pietrei, maroul scoarței arborilor sau verdele mai estompat, în amenajări, și deci și aici avem o viziune diferită, în ceea ce privește cum trebuie să arate un oraș, aspectul unui oraș”, a conchis Ciprian Ciucu.