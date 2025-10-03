Acuzat că a achiziționat ilegal 17 mașini Duster, șeful cancelariei premierului explică: au fost închiriate autoutilitare, ca să nu încălcăm legea. Ce economie spune că a făcut

Șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, a recunoscut, vineri, într-o conferință de presă, că legea interzice în acest moment instituțiilor să închirieze un anumit tip de vehicule. Așa că, spune el, pentru că Guvernul voia să reducă cheltuielile la acest capitol, cancelaria premierului a decis să închirieze, pentru trei luni, mașini încadrate la categoria „utilitare”. El spune că astfel s-a ajuns la „costuri de 10 ori mai mici”.

Mihai Jurca a organizat o conferință de presă la Guvern după ce a fost acuzat de Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) că a decis să fenteze legea și a achiziționat ilegal 17 mașini Duster de tip „pick-up”.

„Aveam un contract cu RAAPPS pentru 30 de mașini cu șef, costurile erau aproximativ 850.000 de lei, astfel că am redus costurile la jumătate, inițial. În toată această perioadă am căutat soluții ca suma să fie mai mică. Am cerut ofertă de preț atât de la RAAPPS pentru a închiria mașini cu șofer sau fără șofer, cât și de la Ford și Dacia, doi producători din România. Ofertele de la RAAPPS au fost de 120.000 de lei lunar, iar oferta de la Dacia a fost de 80.000 dei lei pe lună. În discuțiile cu cei de la Ford am convenit să fie alocată cu contract de comodat gratuit, două mașini, pentru a fi folosite de colegii din Cancelarie”, a explicat Mihai Jurca, cum a ajuns instituția să închirieze cele 17 mașini.

Contractul a fost luat prin achiziție directă, iar firma care oferă mașinile este „I.F.N. RCI Leasing Romania IFN S.A”, conform datelor de pe SEAP. Datele achiziției directe disponibile pe SEAP pot fi văzute AICI.

Jurca a spus că nu se cunoaște cu administratorul firmei. Conform caietului de sarcini, mașinile trebuie să fie noi, nefolosite și să aibă o culoare „cât mai închisă”.

„Legea spune că poți închiria o mașină care e în categoria autoutilitarelor”

Mihai Jurca a explicat pe parcursul conferinței de presă că prin acest demers Guvernul a vrut să reducă cheltuielile. „Ceea ce am și făcut”.

„Vorbim de un contract de închiriere de trei luni, cu o lună de perioadă de grație. În perioada asta vom face demersurile pentru un contract cadru de 3 sau 4 ani, pentru a reduce și mai mult cheltuielile. Vom renunța la șoferi. Începând cu data de 1 octombrie avem un contract de închiriere cu costuri de 10 ori mai mici. Fără șoferi, am reușit să reducem costurile. Plecând de la 30 de mașini cu 850.000 de lei lunar la situația actuală, care costă 80.000 de lei pe lună, am reușit să contribuim la reducerea risipei, la eficientizarea cheltuirii banului public. Decideți dvs. dacă imperativul economisirii a fost atins sau nu”, a spus Jurca.

Întrebat totuși de ce Cancelaria nu a ales un alt model de Duster, mai ieftin, Jurca a spus că „legea spune că poți închiria o mașină care e în categoria autoutilitarelor”. Întrebat de ce era totuși nevoie de autoutilitare, Jurca a spus că „era nevoie de soluții ca să reducem cheltuiala”.

„Nu-mi dau seama care este interesul sindicatelor. N-am văzut poziții când se cheltuiau 8,9 milioane de lei pe an pentru închiriere. Nu o să susțin un interes care duce la o astfel de cheltuială. Astăzi legea e clară, permite închirierea autoutilitalelor”, a subliniat Mihai Jurca.

El a spus că cele 17 mașini închiriate vor fi folisite de angajații Cancelariei și de demnitari și că numărul acestora este suficient.

HotNews l-a întrebat pe Mihai Jurca dacă, prin închirierea autoutilitarelor de către Cancelaria premierului Guvernul nu dă un semn și altor autorități publice că pot să se folosească de lege pentru a face același lucru, având în vedere că nu pot închiria mașini.

„Ce am spus din capul locului este că scopul este să reducem cheltuielile. Orice măsură, legală, care duce la reducerea de cheltuieli, e o măsură care contribuie la reducerea povării de către toți”, a răspuns Jurca.