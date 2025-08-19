Acuzația lui Netanyahu la adresa lui Macron, „abjectă” și „eronată”. Franța spune că scrisoarea premierului israelian „nu va rămâne fără răspuns”

Președintele francez Emmanuel Macron, în timpul sesiunii de închidere a Forumului de afaceri franco-portughez din Portugalia, pe 28 februarie 2025. Credit line: Christian Liewig / Bestimage / Profimedia

Franța „își protejează și își va proteja întotdeauna cetățenii evrei”, a declarat Palatul Elysee, marți, în replică la scrisoarea în care premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a acuzat pe președintele Emmanuel Macron că a alimentat antisemitismul prin anunțul cu privire la recunoașterea statului palestinian, transmite AFP.

Palatul Elysee susține că acuzația lansată de prim-ministrul israelian la adresa președintelui franceză este „abjectă” și „eronată”, precum și că scrisoarea lui Netanyahu „nu va rămâne fără răspuns”.

„Acesta este un moment pentru seriozitate și responsabilitate, nu pentru confuzie și manipulare”, a adăugat Palatul Elysee.

Situația a fost comentată și de ministrul francez pentru afaceri europene, Benjamin Haddad, care susține că Franța nu are „nicio lecție de învățat în lupta împotriva antisemitismului”.

„Aș dori să spun foarte clar și foarte ferm că această problemă a antisemitismului, care ne otrăvește societățile europene (…), nu poate fi exploatată”, a declarat Benjamin Haddad la postul de televiziune BFMTV.

Macron, criticat de Netanyahu

Reacția Parisului vine în contextul în care prim-ministrul israelian l-a mustrat pe președintele francez, într-o scrisoare consultată marți de AFP. Netanyahu l-a acuzat pe Macron că a alimentat antisemtismul prin anunțul făcut luna trecută, când liderul de la Elysee a spus că țara sa va recunoaște oficial statul Palestina în timpul Adunării Generale a ONU de la New York din septembrie.

„Apelul dumneavoastră pentru un stat palestinian toarnă combustibil pe acest foc antisemit. Nu este diplomație, este facere pe plac. Recompensează teroarea Hamas, întărește refuzul Hamas de a-i elibera pe ostatici, îi încurajează pe cei care îi amenință pe evreii francezi și încurajează ura față de evrei, care vă bântuie acum străzile”, a scris Netanyahu în scrisoarea către Macron.