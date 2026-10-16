Acuzații grave la adresa Marocului în ce privește criza migranților din Ceuta. „Autoritățile erau pe deplin conștiente”

Marocul ştia dinainte că se pregătea intrarea masivă a migranţilor în oraşul nord-african de frontieră Ceuta pe 30 şi 31 iulie, iar autorităţile sale „erau pe deplin conştiente că acest flux urma să aibă loc”, conform unui raport al serviciilor secrete spaniole, informează vineri EFE, preluată de Agerpres.

Documentul Centrului Naţional de Informaţii (CNI), la care a avut acces EFE, a fost predat judecătoarei de la Audiencia Nacional, Maria Tardon, care investighează circumstanţele avalanşei migratorii suferite de acest oraş spaniol dinspre Maroc.

Raportul trimis judecătoarei privind accesul înot şi pe jos a peste 80.000 de persoane afirmă că autorităţile marocane ştiau „în detaliu” despre existenţa apelurilor pe reţelele sociale, „cu un mare impact” printre utilizatorii lor, care chemau la această intrare în Ceuta tocmai în timpul Sărbătorii Tronului din Maroc. „Aceste autorităţi erau pe deplin conştiente că se va produce acest flux”, adaugă CNI.

De asemenea, a menţionat că, în ceea ce priveşte cunoaşterea anterioară a ameninţării, pe lângă un avertisment trimis de CNI, serviciile de informaţii şi forţele de poliţie şi securitate marocane erau „absolut conştiente că se genera o situaţie anormală”.

Era anormal, continuă raportul, „în termeni de posibile tentative de intrări neregulamentare”, pe lângă faptul că autorităţile marocane erau conştiente de „o creştere semnificativă a afluxului de migranţi în zilele premergătoare” acelui eveniment.

Documentul mai susţine că, la nivel operaţional, „nu s-a observat o reacţie proactivă din partea autorităţilor marocane în faţa pierderii controlului asupra situaţiei”, adică fluxul mare de migranţi care doreau să intre în Ceuta.

Ceuta și Mellila, două exclave spaniole de pe coasta nord-africană a Mării Mediterane, sunt complet înconjurate de Maroc și reprezintă singurele frontiere terestre ale Uniunii Europene cu Africa. Ceuta a fost vizată în finalul lunii iulie de un val de zeci de mii de migranți ilegali, dintre care, potrivit guvernului de la Madrid, majoritatea s-au întors deja în Maroc. Situația a dus la o criză diplomatică între Spania și Italia.