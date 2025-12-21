Administrația Trump răspunde acuzațiilor de cenzurare a dosarului Epstein. Fotografia care a fost retrasă de pe site-ul Departamentului de Justiție

Departamentul american al Justiţiei s-a apărat duminică de acuzaţiile că a cenzurat informaţiile referitoare la preşedintele Donald Trump în spinosul dosar Epstein, într-un moment în care se înmulţesc criticile privind publicare parţială şi masiv editată a documentelor anchetei, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Nu cenzurăm informaţiile privindu-l pe preşedintele Trump” din dosare publicate sau viitoare, a dat asigurări numărul doi din minister, Todd Blanche, într-un interviu pentru NBC.

Acest fost avocat personal al lui Donald Trump a răspuns criticilor aleşilor din ambele partide şi victimelor lui Jeffrey Epstein, finanţist şi infractor sexual new-yorkez care a murit în închisoare în 2019, în jurul publicării acestui dosar tentacular.

Document înnegrit pe 119 pagini

După luni de amânări, ministrul a început vineri să facă publice mii de fotografii, înregistrări video şi texte despre acest om de afaceri acuzat că a exploatat sexual peste o mie de tinere, între care minore, şi cunoscut pentru că a frecventat personalităţi de prim-plan, între care actualul preşedinte şi unul dintre predecesorii săi, democratul Bill Clinton.

Dosarul integral nu a fost făcut public până în prezent, aşa cum prevede totuşi legea aflată la originea acestui efort de transparenţă, şi numeroase dosare sunt puternic cenzurate, cum este şi un document înnegrit pe toatele cele 119 pagini.

Mai multe fotografii publicate au fost suprimate sâmbătă, provocând apariţia unor acuzaţii. Una dintre imaginile retrase de pe site-ul ministerului arăta diverse fotografii aranjate pe o piesă de mobilier şi într-un sertar, dintre care una cu preşedintele republican. „Toate acestea vizează ascunderea unor lucruri pe care, dintr-un motiv sau altul, Donald Trump nu vrea să le facă publice”, a afirmat duminică la CNN aleasă democrată Jamie Raskin.

Întrebat despre această imagine, responsabilul ministerului a dat asigurări că nu este vorba despre o manevră pentru a-l proteja pe preşedinte. „Am aflat după publicarea acestei fotografii că există preocupări” privind femeile prezente pe acest clişeu „şi prin urmare l-am retras; nu are nimic de a face cu preşedintele Trump”, a dat asigurări Todd Blanche.

Critici bipartizane din Congres

Acuzațiile de cenzură nu vin doar din tabăra democraților. Victime ale agresorului sexual american decedat Jeffrey Epstein şi membri ai Congresului au criticat dur administraţia Trump pentru publicarea doar parţială a uriaşului dosar, din care au fost editate documente şi au fost eliminate fotografii.

„Suntem foarte dezamăgiţi”, a protestat Marina Lacerda, una dintre cele peste 1.000 de presupuse victime ale lui Epstein. „De ce nu se pot pur şi simplu publica numele care ar trebui publicate?”, a întrebat ea la CNN, deplângând anonimizarea multor persoane menţionate în dosare.

„Departamentul de Justiţie al SUA continuă să acopere bărbaţi influenţi care au agresat sau violat fete tinere sau care au participat la petreceri unde aceste fete tinere au fost expuse şi abuzate”, a acuzat pe X democratul Ro Khanna, membru al Congresului.

Această critică a fost împărtăşită de colegul său republican Thomas Massie şi de aleasa de extremă dreaptă demisionară Marjorie Taylor Greene, o fostă aliată a lui Trump care s-a îndepărtat de lider din cauza lipsei sale de transparenţă în această chestiune. „Scopul NU a fost protejarea persoanelor expuse politic”, a scris ea pe X.

Presa americană a dezvăluit că aproximativ o duzină de imagini au fost eliminate din dosar după ce au fost publicate pentru scurt timp. Sâmbătă seara, Departamentul de Justiţie a promis pe X că „fotografiile şi alte documente vor continua să fie analizate şi editate, în conformitate cu legea şi (…) pe baza noilor informaţii pe care le primim”.

O presupusă victimă a lui Epstein, Jess Michaels, a declarat pentru CNN că nu a putut găsi nicio înregistrare a declaraţiilor pe care le-a dat FBI-ului.