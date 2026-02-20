Administratorii averii lui Jeffrey Epstein propun victimelor un acord amiabil de până la 35 de milioane de dolari

Poză a lui Jeffrey Epstein, distribuită de Departamentul de Justiție din SUA. Sursă foto: Handout / AFP / Profimedia

Administratorii averii lui Jeffrey Epstein au acceptat să plătească până la 35 de milioane de dolari pentru a soluționa o acțiune colectivă în care doi dintre consilierii fostului finanțist sunt acuzați că l-au sprijinit în traficul sexual de tinere și adolescente, potrivit unui document depus la instanță, citat de The Guardian.

Boies Schiller Flexner, firma de avocatură care reprezintă victimele lui Jeffrey Epstein, a anunțat încheierea acordului într-un document depus joi la o instanță federală din Manhattan.

Înțelegerea, dacă va fi aprobată de un judecător, ar pune capăt unui proces deschis în 2024 împotriva fostului avocat personal al lui Epstein, Darren Indyke, și a fostului său contabil, Richard Kahn, care sunt co-executori ai averii fostului finanțist.

A fost înființat anterior un fond de despăgubire din averea lui Jeffrey Epstein, prin care au fost plătite 121 de milioane de dolari victimelor. De asemenea, au fost achitate încă 49 de milioane de dolari în cadrul unor acorduri separate.

Nici Darren Indyke, nici Richard Kahn „nu au făcut nicio recunoaștere sau concesie privind vreo faptă ilicită” în cadrul acordului făcut public joi, a declarat avocatul lor.

„Pentru că nu au făcut nimic greșit, co-executorii erau pregătiți să conteste acuzațiile până la proces, însă au acceptat să participe la mediere și să soluționeze acest litigiu pentru a obține o clarificare definitivă în privința oricăror posibile pretenții împotriva averii lui Jeffrey Epstein”, a declarat avocatul lor, Daniel Weiner.

Weiner a spus că acordul va oferi „o cale confidențială de despăgubire financiară” pentru victimele lui Jeffrey Epstein care nu și-au soluționat deja pretențiile față de averea acestuia.

Epstein a murit într-o închisoare din New York, în august 2019, decesul fiind stabilit oficial drept sinucidere.

În procesul deschis în 2024, avocații de la Boies Schiller Flexner au susținut că Darren Indyke și Richard Kahn l-au ajutat pe Epstein să creeze o rețea complexă de companii și conturi bancare care i-ar fi permis să își ascundă abuzurile și să plătească victime și recrutori, în timp ce ei ar fi fost „generos recompensați” pentru activitatea lor.

Firma de avocatură Boies Schiller Flexner a contribuit anterior la obținerea unor înțelegeri în valoare de 365 de milioane de dolari cu JPMorgan Chase și Deutsche Bank, după ce le-a acuzat că au ignorat semnale de alarmă legate de Epstein, care fusese un client profitabil al băncilor.