Un lider din PNL spune că „e clar că PSD a încălcat protocolul coaliției” în situația Dianei Buzoianu. „Un semnal interesant” / „Premierul știe ce are de făcut”

„Există foarte clar prevăzut că nu votăm pentru demiterea Guvernului și a miniștrilor”, spune liberalul Adrian Cozma, vicepreședinte al Camerei Deputaților, despre mișcarea PSD, care a votat moțiunea simplă împotriva ministrei USR a Mediului Diana Buzoianu.

Întrebat despre poziția PNL în toată situația creată în jurul moțiunii simple, Adrian Cozma, vicepreședinte al Camerei Deputaților, a spus că problema va fi discutată și în partid.

„E clar că s-a încălcat protocolul”, a spus liberalul, marți, jurnaliștilor din Parlament. El a criticat-o apoi și pe Diana Buzoianu. „Este ușor deranjantă și atitudinea doamnei ministru. E nevoie de o asumare, nu-mi pot imagina că un ministru nu știe ce se întâmplă în instituțiile subordonate”, a spus Cozma.

Totodată, el a spus că Diana Buzoianu nu trebuie să-și dea demisia, dar a precizat că „trebuie să existe niste măsuri” în urma crizei de apă din Prahova.

„Premierul știe ce are de făcut, dar e clar că e o situație pe care nu putem să o trecem cu vederea. 110.000 de oameni au rămas fără apă”, a mai spus deputatul PNL.

El a mai subliniat și că problema va fi discutată în partid, însă că este nevoie și de o discuție serioasă în coaliție. Cât despre o eventuală rupere a coaliției, el susține că, deși „am fost ferm împotriva alianței cu PSD și nu cred că e sănătos pentru noi dar în momentul de față, matematica ne arată că această coaliție este singura soluție”.

În final, Cozma a mai spus că e „neplăcut” ce s-a întâmplat la moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu și că PSD a dat „un semnal interesant”.

Ședința Camerei Deputaților în cadrul căreia deputații depun jurământul, în București, 21 decembrie 2024. Foto: Inquam Photos / George Călin

Critici după mișcarea PSD

Decizia PSD de a vota moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu a fost criticată și de UDMR. Președintele partidului, Kelemen Hunor, a spus că a fost încălcat protocolul coaliției, iar situația urmează să fie discutată, cel mai probabil, în ședința coaliției de guvernare ce are loc miercuri.

Liderii coaliției se vor întâlni, miercuri, de la ora 14.00, pentru prima oară în ultimele trei săptămâni pentru o ședință.

PNL, despre moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu: „Populism și atac la persoană”

Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, a trecut luni cu voturile PSD. Au fost 73 de voturi „pentru” și 43 „împotrivă”.

Trecerea unei moțiuni simple nu duce automat la demiterea unui ministru, fiind un instrument parlamentar prin care se exprimă poziția într-o anumită problemă de politică internă sau externă.

În ședința în care a fost votată moțiunea, liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu a spus că liberalii nu au cum să susțină acest demers.

„Partidul Național Liberal nu va vota această moțiune pentru că această moțiune nu este despre Diana Buzoianu, această moțiune este despre populism și despre atac la persoane. Or, așa ceva nu putem face niciodată”, a afirmat liberalul.

La rândul său, senatoarea PNL Gabriela Horga a amintit, după criza de apă din Prahova, că „cei care au atribuții directe trebuie să răspundă” și că, prin acuzațiile la adresa ministrei USR se caută „țap ispășitori”.





„Nu poți pretinde că vrei buna funcționare a unui stat descentralizat și, în același timp, să arunci răspunderea pe umerii unui ministru. Moțiunea prezentată este în esență o condamnare politică a ministrului, deși Ministerul Mediului, la fel ca multe alte ministere și instituții, funcționează prin structuri descentralizate. În orice criză este comod să cauți un țap ispășitor, dar nu este nici corect, nici eficient. Responsabilitatea nu poate fi pasată sau ștearsă. Cei care au atribuții directe trebuie să răspundă”, a declarat luni Horga de la tribuna Senatului.