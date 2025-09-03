De la Beijing, Adrian Năstase îi dă replica ministrei de Externe, care l-a criticat pentru prezența sa alături de Xi Jinping și Vladimir Putin

Fostul premier și președinte al PSD Adrian Năstase, criticat de ministra de Externe, Oana Țoiu, pentru prezența sa la grandioasa paradă militară de la Beijing, alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un, reacționează și le transmite autorităților de la București că „nu au înțeles”.

Într-un mesaj postat miercuri pe blogul său, Năstase vine cu „precizări la comunicatul MAE”.

El spune că a participat la evenimentele din Beijing în calitate de fost demnitar, „și deci de persoană particulară” și că „în niciun caz” nu a vrut să reprezinte conducerea politică actuală.

„Cred că MAE nu a înțeles, evenimentul a avut loc la Beijing, și nu la Moscova.

Oricât de mare ar fi influența mea în China, nu cred că pot decide pe cine să invite președintele Xi în țara sa. Cum nu pot să decid pe cine să invite președintele Trump în Alaska.

Cândva, va trebui să explic, mai pe larg, despre importanta memoriei în politica externă”, mai scrie Adrian Năstase.

Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, foști premieri PSD ai României, au participat miercuri la grandioasa paradă militară de la Beijing și au apărut într-o poză de grup cu Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un.

Adrian și Dana Năstase și Viorica Dăncilă, fotografie la Beijing cu Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un. Foto: Sergei Bobylev / Zuma Press / Profimedia

În câteva fotografii distribuite de agenția de presă rusă Sputnik, Adrian Năstase este văzut pe ultimul rând împreună cu soția sa, Dana, iar lângă cei doi este și Viorica Dăncilă.

„Politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă”, a transmis ministra de externe Oana Țoiu după apariția foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă alături de Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un. „O palmă dată democrației”, a replicat și ministrul apărării, în timp ce Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a precizat că el ar fi refuzat o invitație la Beijing.