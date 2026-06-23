Adrian Veștea, un nou mesaj după înfrângerea din Parlament: „Nu am cerut această poziție pentru o funcție”

Adrian Veștea, nominalizat de Nicușor Dan pentru postul de premier fără acordul PNL, susține că acceptase mandatul nu pentru funcția în sine, ci „pentru că țara are nevoie de stabilitate, nu de blocaj”.

Veștea, al cărui guvern propus a fost respins de Parlament în aceast seară, a declarat că respectă votul dat de deputați și senatori chiar dacă nu este cel pe care îl spera.

„Votul de astăzi nu a fost cel pe care l-am sperat pentru România. Dar votul este suveran și îl respect. Nu am cerut această poziție pentru o funcție ci am acceptat-o pentru că țara are nevoie de stabilitate, nu de blocaj. Asta rămâne valabil indiferent de rezultatul de azi”, a scris Adrian Veștea, luni seară târziu, într-o postare pe Facebook.

El a avertizat că absența unui Guvern cu puteri depline „ne costă deja prea mult”.

„47 de zile fără guvern ne costă deja prea mult: fonduri europene, încredere, timp pe care nu-l mai recuperăm. Rămân convins că responsabilitatea trebuie să bată orice calcul politic”, a conchis Adrian Veștea.

Adrian Veștea riscă excluderea din PNL

La Congresul PNL de duminică, în cadrul căruia Ilie Bolojan a fost reconfirmat la conducerea partidului, a fost aprobată o hotărâre privind demararea procedurii de excludere pentru Adrian Veștea, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Hubert Thuma și Alina Gorghiu.

În această seară, după ședința din Parlament, Robert Sighiartău a declarat că PNL „nu îi mai dorește” pe niciunul dintre liberalii care au votat pentru Guvernul Veștea, iar în următoarele zile vor fi luate „toate deciziile care se cuvin”.

„Până atunci, cred că onorabil pentru ei ar fi să vedem niște demisii”, a adăugat el.