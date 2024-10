Adriean Videanu și soția sa, opriți pe aeroportul din Munchen cu bijuterii de 650.000 de euro. Fostul ministru susține că este „o neînțelegere” legată de plata taxelor

Fostul ministru al Economiei Adriean Videanu și soția sa au fost opriți de către vameșii germani de pe aeroportul din Munchen întrucât aveau asupra lor bijuterii de 650.000 de euro pe care nu le declaraseră. Într-o declarație pentru G4Media, Videanu a precizat că a fost o neînțelegere generată de faptul că nu știa că trebuie să plătească taxele în Germania, nu în România.

Inițial informația legată de doi pensionari opriți de vameși la Munchen a fost publicată de către Digi24, fără să fie însă precizat numele lor.

Ulterior, Videanu a confirmat, pentru G4Media, că el a fost oprit având asupra sa bijuterii de 650.000 de euro nedeclarate. Fostul ministru a spus că a cumpărat bijuteriile din Elveția, iar incidentul cu vameșii germani este „o neînțelegere cauzată de faptul că nu am știu legislația UE, care spune că taxele pentru bunuri de valoare aduse din afara UE trebuie plătite în primul stat membru în care am ajuns, și nu în România, țara unde am rezidența fiscală”.

Videanu a precizat că este vorba de un colier pentru soție și un ceas, aflate în ambalaje, cu facturile aferente.

„Vameșul a susținut că trebuie să plătesc în Germania atât taxele, cât și TVA, și până la plata tuturor sumelor ei au reținut bijuteriile. Am plătit taxele cerute, dar le-am comunicat că voi contesta administrativ decizia, pentru că eu cred că e normal să plătesc TVA acolo unde am reședința fiscală, adică în România”, a mai spus Videanu.

Adriean Videanu a fost achitat definitiv în acest an de un complet de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul deschis de DIICOT în 2012 privind achiziția de gaze de la stat de către compania afaceristului Ioan Niculae. Cei doi fuseseră achitați și pe fond, în 2022, iar DIICOT a făcut apel.

Adriean Videanu a fost unul dintre liderii cei mai proeminenți ai PDL, el fiind primar al Capitalei în perioada 2005-2008 și apoi ministru al Economiei în guvernele Boc. În momentul de față, Videanu nu mai este activ în politică.

Un complet de cinci judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus definitiv, în luna mai, achitarea omului de afaceri Ioan Niculae şi a fostului ministru al Economiei Adriean Videanu pentru constituire a unui grup infracţional organizat şi delapidare în dosarul Romgaz – Interagro, în care prejudiciul calculat de procurori se ridica la peste 60 milioane de euro.

Aceştia primiseră soluţie de achitare şi la instanţa de fond, în decembrie 2022, pe motiv că „fapta nu există”, iar miercuri completul de cinci judecători a respins, cu majoritate, apelurile declarate de DIICOT şi compania Romgaz.