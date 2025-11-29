Aeronava papală care l-a dus pe Suveranul Pontif în Turcia, afectată de problema informatică ce a consemnat la sol mii de aeronave Airbus A320

Papa Leon al XIV-lea pleacă de pe aeroportul Fiumicino din Roma pentru a-și începe prima călătorie apostolică în Turcia și Liban. Foto: Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Aeronava Airbus A320 a companiei ITA Airways, folosită în vizita internațională a Papei Leon al XIV-lea în Turcia și Liban, se numără printre avioanele afectate de problema informatică identificată recent la mii de aparate de zbor din familia A320, potrivit Catholic News Agency.

Potrivit BBC, aproximativ 6.000 de avioane Airbus au fost consemnate la sol în acest weekend, după ce s-a descoperit că radiațiile solare puternice pot interfera cu calculatoarele de control al zborului.

Pentru majoritatea aeronavelor afectate, problema poate fi rezolvată printr-o actualizare software, însă aproximativ 900 de avioane, inclusiv aeronava papală, necesită înlocuirea fizică a computerelor de bord.

Directorul biroului de presă al Sfântului Scaun, Matteo Bruni, a precizat că sâmbătă a ajuns la Istanbul un avion venit de la Roma, având la bord un tehnician și computerul de înlocuire pentru A320neo-ul ITA Airways folosit de Papa Leon.

Suveranul Pontif este programat să efectueze un zbor de aproximativ două ore de la Istanbul la Beirut, în jurul prânzului, pe 30 noiembrie, pentru a doua etapă a călătoriei sale în Turcia și Liban.