Aeroport din Europa de unde vin mulți români are 90% din curse amânate sau anulate

Aproape 90% dintre cursele programate să decoleze de pe aeroportul Milano Bergamo au fost amânate sau anulate sâmbătă seara, din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a unor probleme tehnice, potrivit informațiilor obținute de HotNews.

O sursă HotNews aflată la fața locului a declarat că ceața densă a afectat grav operațiunile aeroportului, iar reprezentanții acestuia au anunțat și probleme tehnice la instalațiile aeroportuare.

Printre cursele afectate se numără zboruri operate de Ryanair și Wizz Air către București, Timișoara și Chișinău, care au fost amânate.

Cursa Ryanair către București a fost, în cele din urmă, anulată.

Situația de la Milano Bergamo vine în contextul în care, în aceeași seară, mai multe zboruri au fost întârziate sau anulate și pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București, pe fondul condițiilor meteo nefavorabile din mai multe țări europene, după cum a relatat anterior HotNews.

Aeroportul Milano Bergamo este unul dintre principalele hub-uri low-cost din Europa și este intens utilizat de români, în special pentru legături aeriene cu România și Republica Moldova.

Autoritățile aeroportuare le recomandă pasagerilor să verifice statusul zborurilor direct cu companiile aeriene înainte de a se deplasa la aeroport.