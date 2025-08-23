Aeroporturi închise și zboruri întârziate în Rusia, pe fondul atacurilor ucrainene. Dronă doborâtă în timp ce se îndrepta spre Moscova

Apărărea rusă a doborât sâmbătă o dronă care se îndrepta spre Moscova, iar specialiștii examinează fragmentele de la sol, a anunțat primarul capitalei ruse, Serghei Sobyanin, pe Telegram, potrivit Reuters.

Mai multe aeroporturi din zona centrală a Rusiei și-au suspendat operațiunile din cauza îngrijorărilor legate de siguranța spațiului aerian, conform precizărilor făcute de autoritatea rusă din sectorul transportului aerian, Rosaviatsia.

Într-o serie de anunțuri făcute pe parcursul mai multor ore, Rosaviatsia a spus că operațiunile au fost suspendate la aeroporturile din Izhevsk, Nijni Novgorod, Samara, Penza, Tambov and Ulyanovsk, la est și sud-est de Moscova.

La aeroportul din Sankt Petersburg, al doilea oraș ca mărime din Rusia, au fost înregistrate întârzieri la zeci de zboruri, au spus oficialii aeroportului, citați de agențiile de știri din țară.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat că unitățile sale au interceptat și distrus 32 de drone, într-un interval de trei ore, în mai multe zone din centrul țării.

Sâmbătă, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că și-a „reafirmat disponibilitatea pentru orice format de întâlnire” cu omologul său rus, Vladimir Putin. Totuși, perspectiva unui astfel de summit pare tot mai îndepărtată, potrivit Reuters.

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că organizarea unei întâlniri Putin-Zelenski este „ca și cum ai încerca să amesteci uleiul cu oțetul”, potrivit AFP. Liderul Statelor Unite a spus că este nemulțumit de cum decurg eforturile de pace și a estimat că în două săptămâni va ști dacă sunt posibile progrese în acest sens, context în care a evocat din nou posibilitatea unor „sancțiuni masive” împotriva Rusiei.