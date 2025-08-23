Zelenski: „Mi-am reafirmat disponibilitatea de a mă întâlni cu președintele rus în orice format” / Apel la Sudul Global să-l aducă pe Putin la masa negocierilor

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că țările din Sudul Global ar trebui să facă presiuni asupra Rusiei pentru a ajunge la pace în războiul din Ucraina, inclusiv prin sprijinirea aducerii președintelui Vladimir Putin la masa negocierilor, notează Reuters.

„Mi-am reafirmat disponibilitatea pentru orice format de întâlnire cu șeful Rusiei. Cu toate acestea, vedem că Moscova încearcă din nou să tergiverseze și mai mult”, a scris Zelenski pe X, după o discuție cu președintele Africii de Sud, Cyril Ramaphosa.

„Este important ca Sudul Global să transmită semnalele necesare și să împingă Rusia către pace”, a continuat Zelenski.

Perspectiva unei întâlniri între preşedinţii rus şi ucrainean, Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski, anunţată de liderul american Donald Trump şi menită să găsească o soluţie paşnică a conflictului pare tot mai îndepărtată.

Trump a declarat vineri că organizarea unei întâlniri Putin-Zelenski este „ca și cum ai încerca să amesteci uleiul cu oțetul”, potrivit AFP.

Mai mult, liderul Statelor Unite a spus că este nemulțumit de cum decurg eforturile de pace și a estimat că în două săptămâni va ști dacă sunt posibile progrese în acest sens, context în care a evocat din nou posibilitatea unor „sancțiuni masive” împotriva Rusiei.

„Vom vedea dacă Putin și Zelenski vor putea lucra împreună. Știți, e ca uleiul și oțetul, într-un fel. Nu se înțeleg prea bine, din motive evidente”, le-a spus Trump jurnaliștilor la Washington.

Zelenski spune că „rușii fac tot ce pot pentru a împiedica” o întrevedere / Moscova: „Nu este planificată nicio întâlnire”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că Rusia face tot ce poate pentru a nu avea loc o întâlnire între el și omologul său de la Kremlin și i-a îndemnat pe aliații Kievului să introducă noi sancțiuni în cazul în care Moscova nu arată niciun interes pentru pace.

„Spre deosebire de Rusia, Ucraina nu se teme de nicio întâlnire cu lideri”, a conchis el.

Tot vineri, ministrul rus al afacerilor externe a declarat „nu este planificată nicio întâlnire” între președinții Rusiei și Ucrainei.

„Nu este planificată nicio întâlnire”, a afirmat Serghei Lavrov într-un interviu pentru emisiunea „Meet the Press with Kristen Welker” de la NBC, potrivit AFP.

Ministrul Lavrov susține că președintele Vladimir Putin va fi gata să aibă o întâlnire cu omologul său ucrainean „atunci când va exista o agendă pentru summit”, însă „în acest moment nu există deloc”.