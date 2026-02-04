Află dacă copilul tău are probleme de vedere la un screening oftalmologic gratuit, în Cluj-Napoca, Sibiu și Târgu Mureș!

Clinicile Dr. Holhoș, cea mai rețea de oftalmologie din România, derulează o campanie de screening oftalmologic gratuit pentru copii în centre comerciale din trei mari orașe din Transilvania: Cluj-Napoca, Sibiu și Târgu Mureș.

Deocamdată, campania este în desfășurare la Iulius Mall din Cluj-Napoca, unde orice copil, inclusiv bebeluși cu vârsta de peste 6 luni, poate fi examinat de către personal medical pentru depistarea unor afecțiuni comune ale vederii precum miopia, astigmatismul sau strabismul. La Cluj, campania Dr. Holhoș va dura până pe data de 15 februarie. În perioada următoare, aceasta se va derula și la Sibiu și Tg. Mureș.

În plus, toate programările realizate la standul Dr. Holhoș aduc o reducere de 10% la consultațiile oftalmologice, la achiziția de ochelari sau la intervențiile chirurgicale, indiferent dacă este vorba de pacienți copii sau adulți.

