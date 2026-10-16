Agenţia Internaţională de Energie va elibera curând milioane de barili de motorină din rezervele strategice. „Nu rezolvă problema fundamentală”

Statele membre ale Agenţiei Internaţionale pentru Energie (AIE) au convenit joi să elibereze peste 20 de milioane de barili de motorină din rezervele strategice, cât mai curând posibil, pentru a limita creşterea preţurilor combustibililor pe pieţele internaţionale, relatează News.ro citând postul de business CNBC.

Cantitatea anunţată reprezintă mai puţin de o zi de consum mondial de motorină sau puţin peste cinci zile de consum în Statele Unite. AIE nu a precizat calendarul operaţiunii, însă ţările G7, conduse de Franţa, anunţaseră la începutul lunii octombrie că intenţionează să elibereze cantităţi importante de motorină pe parcursul a 20 de zile. Dacă va fi respectat acest calendar, livrările ar urma să fie de aproximativ un milion de barili pe zi, timp de aproape trei săptămâni.

Decizia intervine după ce administraţia preşedintelui Donald Trump a exercitat presiuni asupra statelor europene pentru utilizarea rezervelor de motorină, în condiţiile în care preţurile din SUA au atins niveluri record în septembrie. Joi, preţul mediu al motorinei la pompă era de 6,32 dolari pe galon, cu peste 70% mai mare decât în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Trump se confruntă cu presiuni politice pentru reducerea costurilor combustibililor înaintea alegerilor legislative americane din 3 noiembrie. Contractele futures pentru motorină au scăzut joi cu peste 1%, la 4,86 dolari.

Analiştii avertizează însă că utilizarea rezervelor strategice nu rezolvă problemele structurale ale aprovizionării.

„Această măsură nu rezolvă problema fundamentală, şi anume cum poate fi majorată producţia rafinăriilor avariate din Orientul Mijlociu sau Rusia, în condiţiile în care rafinăriile americane funcţionează deja la capacitate maximă”, a declarat Andy Lipow, preşedintele Lipow Oil Associates.

Preţurile motorinei au crescut puternic în urma atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor ruseşti şi a atacurilor Iranului şi aliaţilor săi houthi asupra infrastructurii energetice din regiunea Golfului Persic. scrie CNBC.

Separat, statele membre AIE au convenit să continue eliberarea celor aproximativ 100 de milioane de barili de petrol rămase din angajamentul iniţial de 400 de milioane de barili, stabilit în martie pentru a contracara perturbările provocate de războiul cu Iranul.

Potrivit agenţiei, aproximativ 330 de milioane de barili au fost deja eliberate, iar volumul final ar putea depăşi nivelul convenit iniţial, deoarece unele state au furnizat cantităţi mai mari decât cele promise.