Agenţii ICE vor purta bodycam-uri când opresc suspecți. „Să vadă și poporul american ce văd ei”

După mai multe incidente în care suspecţii au fost împuşcaţi mortal, agenţii serviciului vamal şi de imigraţie al SUA (ICE, Immigration and Customs Enforcement) vor purta camere video corporale şi vor înregistra cu acestea orice oprire a unui vehicul, a afirmat duminică „ţarul” frontierei americane Tom Homan la televiziunea Fox News, preluată de Reuters și Agerpres.

Homan, numit de preşedintele Donald Trump drept coordonator al acţiunilor de combatere a imigraţiei ilegale, consideră că dispozitivele respective „exonoerează mai mulţi agenţi decât condamnă” şi că doreşte ca aceştia să le poarte „deoarece vreau ca poporul american să vadă ce au văzut agenţii” când au acţionat.

În cele două incidente fatale de luna aceasta, în Texas şi Maine, agenţii ICE au tras în suspecţi după ce îi opriseră în trafic, dar nu există înregistrări cu „bodycam”. Săptămâna trecută, Homan anunţase că ICE va suspenda temporar opririle vehiculelor.

Într-un alt interviu, la televiziunea CBS, de asemenea preluată de agenția Reuters, Homan a arătat că banii pentru camere au fost blocaţi în timpul închiderii parţiale a administraţiei SUA, anul acesta, dar acum camerele au fost achiziţionate şi are loc instruirea pentru desfăşurarea lor la scară naţională.

ICE a lansat un program-pilot pentru camerele video corporale în 2024, în cinci oraşe – Baltimore, Buffalo, Detroit, Philadelphia şi Washington. Reuters a transmis în ianuarie că administraţia Trump a încercat anul trecut să încetinească programul, cerând Congresului să reducă finanţarea cu 75%. În februarie, după ce agenţii serviciului de imigraţie au ucis doi cetăţeni americani în Minnesota, Departamentul de Securitate Internă a anunţat că distribuţia camerelor se va efectua când vor fi disponibile fondurile necesare.

De la începutul campaniei de deportări în masă a imigranţilor ilegali din Statele Unite, sub preşedinţia lui Trump, cel puţin şapte oameni au fost împuşcaţi mortal în timpul operaţiunilor anti-imigraţie.