Aglomerație la ieșire din țară, la Giurgiu – Ruse. Polițiștii recomandă rute alternative

Traficul rutier este aglomerat sâmbătă dimineaţă, pe sensul de ieşire din ţară, pe DN 5 Giurgiu – Ruse, din cauza lucărilor de reparaţii din partea bulgară a Podului Prieteniei.

„Traficul rutier se desfăşoară în condiţii de aglomeraţie pe sensul de ieşire din ţară, pe DN 5 Giurgiu – Ruse, în judeţul Giurgiu. Sunt valori de trafic ridicate şi pe DN 5D, la intersecţia cu DN 5”, a anunţat Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române, scrie News.ro.

Situaţia este generată de lucrările de reparaţii care se desfăşoară pe tronsonul bulgar al Podului Prieteniei, unde circulaţia rutieră se desfăşoară alternativ, pe o singură bandă, fiind dirijată prin: semaforizare, indicatoare rutiere, personal de dirijare aflat la faţa locului.

Pentru evitarea blocajelor şi reducerea timpului de aşteptare, poliţiştii recomandă planificarea atentă a călătoriilor şi utilizarea următoarelor rute alternative: judeţul Dolj – Punctul de trecere Calafat; judeţul Teleorman – Punctele de trecere Zimnicea şi Turnu Măgurele; judeţul Călăraşi – Punctul de trecere Călăraşi; judeţul Constanţa – Punctele de trecere Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipniţa şi Dobromir.