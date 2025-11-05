AI intră în școlile din Islanda. Profesorii, ajutați să pregătească lecții și „să scape de poverile ascunse” printr-un program pilot

AI intră în școlile din Islanda - fotografie cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Dreamstime.com

Profesorii islandezi vor putea în curând să utilizeze inteligența artificială pentru a pregăti lecții, materiale didactice și pentru a efectua sarcini administrative, potrivit EuroNews.com.

Anthropic, producătorul modelului lingvistic de mari dimensiuni Claude, colaborează cu Islanda pentru a pune tehnologia sa AI la dispoziția profesorilor din întreaga țară. Proiectul, anunțat marți, este descris de compania americană ca „unul dintre primele proiecte pilot naționale cuprinzătoare din lume în domeniul educației bazate pe inteligența artificială”.

Acesta va oferi acces la Claude sutelor de profesori din Islanda, cu scopul de a-i ajuta în planificarea lecțiilor, pregătirea materialelor didactice și îndeplinirea sarcinilor administrative.

Proiectul pilot are ca scop testarea modului în care instrumentele AI pot „aduce beneficii școlilor islandeze, sprijini profesorii în activitatea lor didactică și de pregătire și îmbunătăți procesul de învățare al elevilor”, a transmis companie americană Anthropic.

Profesorii vor putea utiliza sistemul pentru a analiza texte, explica probleme matematice și adapta lecțiile la diferite nevoi de învățare.

„Suntem mândri să colaborăm cu Ministerul Educației și Copiilor din Islanda pentru a ajuta profesorii să economisească timp și să creeze experiențe de învățare mai bune pentru elevii lor”, a declarat Thiyagu Ramasamy, șeful sectorului public al Anthropic, într-o declarație.

„De prea mult timp, profesorii sunt împovărați de hârțogărie și sarcini administrative, poveri ascunse care îi îndepărtează de ceea ce fac cel mai bine: predarea”, a adăugat el.

„Facem un pas înainte”

AI va învăța din metodele și materialele didactice unice ale fiecărui educator.

Ministrul Educației și Copiilor din Islanda, Guðmundur Ingi Kristinsson, a declarat că guvernul dorește să exploreze potențialul AI în educație, fiind în același timp conștient de „prejudiciile” pe care le poate provoca.

„Aici, facem un pas înainte și ne angajăm într-un proiect ambițios care vizează examinarea utilizării inteligenței artificiale în diverse domenii ale educației, având ca principiu călăuzitor nevoile profesorilor și utilizând tehnologia liderilor mondiali în acest domeniu”, a declarat Kristinsson într-un comunicat.

Programul pilot include formare și asistență tehnică pentru profesorii participanți, sistemul acceptând limba islandeză și alte câteva limbi, ceea ce, potrivit Anthropic, va contribui la „crearea unor medii de învățare mai primitoare și mai stimulante”.

Guvernul nu a dezvăluit durata sau costul programului pilot.

Anthropic nu este singura companie de AI care a început să colaboreze cu profesorii. OpenAI a anunțat în septembrie că a încheiat un parteneriat cu guvernul elen pentru a introduce tehnologia sa în școlile secundare și în start-up-urile din țară.

În luna octombrie, Grecia a anunțat că 20 de unități de învățământ ale sale vor fi incluse în programul „Inteligența artificială în școli”, introducând ChatGPT Edu, o versiune a instrumentului OpenAI concepută pentru educație.

Și Estonia lansează o inițiativă națională în domeniul AI pentru a dota profesorii și elevii cu instrumente ale inteligenței artificiale. Nu este clar ce companie de AI va utiliza.

Între timp, Anthropic și-a extins parteneriatele cu instituții publice din Europa. În februarie, guvernul Regatului Unit a semnat un memorandum de înțelegere (MOU) cu Antrophic pentru a îmbunătăți modul în care cetățenii britanici accesează și interacționează cu informațiile și serviciile guvernamentale online.

Sursă foto: Dreamstime.com