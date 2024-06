Ai un teren la munte sau la mare? Business cu tiny houses la cheie. Prețuri și facilități oferite de Swedish Glamping

Dimineți senine în mijlocul naturii, învăluite de liniștea pădurii și a munților, sau poate apusuri calde, mărginite de orizonturile mării, toate acompaniate de confortul și eleganța unei locuințe cu design minimalist, inspirat din stilul scandinav. Cu Swedish Glamping – un mini-resort turistic cu 4 case modulare – aceste momente idilice pot prinde viață. Fiecare detaliu este creat pentru a oferi o experiență inegalabilă, unde confortul și eleganța întâlnesc natura într-un vals armonios, transformând fiecare escapadă într-o amintire de neuitat. Pentru antreprenorii din industria turismului sau cei care dețin terenuri la munte sau la mare și aspiră să intre în lumea businessului, Swedish Glamping este partenerul ideal pentru a transforma aceste vise în realitate.

Sub cerul senin, în mijlocul peisajelor fermecătoare ale României, unde natura își dezvăluie frumusețea, Swedish Carbon Modular Hub, o companie românească cu peste 10 ani de experiență globală în construcții modulare, a inaugurat un nou concept de turism: Swedish Glamping. Acest mini-resort oferă 4 unități de cazare de 4 stele, transformând fiecare ședere într-o oază de liniște și confort. Clădirile solide și durabile sunt ușor de întreținut, fiind dotate cu tot ce este necesar pentru o experiență memorabilă în natură: baie, dormitor și terasă. În plus, proiectul propune și soluții mai extinse, cum ar fi apartamentele cu 2 camere ce includ o bucătărie deschisă. Toate unitățile beneficiază de apă caldă, iar cele situate în zonele montane sau de deal sunt echipate și cu soluții de încălzire pentru sezonul rece.

Pentru antreprenorii din turism și nu doar

Acest proiect se adresează în special antreprenorilor din turism, fie celor cu experiență, care vor să se dezvolte către o zonă mai calitativă, fie celor care au o proprietate și vor s-o transforme într-un business.

Căsuțele Swedish Glamping pot fi amplasate pe o suprafață de cel puțin 300-500 mp, oferind intimitate și un spațiu generos pentru relaxare. Cu prețuri care încep de la 24.950 de euro, fiecare unitate include o terasă spațioasă de 23 de metri pătrați, completată de o elegantă pergolă.

„Acum fiecare colț de rai, fiecare proprietate în natură, poate deveni un centru de profit pentru o familie care dorește să înceapă un mic business de turism. Tot ce-ți trebuie e un teren de 500-1000 de mp și să fii solvabil pentru bancă”, a precizat Sorel Radu general manager al Swedish Carbon Modular Hub.

Misiunea companiei românești este de a redefini turismul în mijlocul naturii, prioritizând durabilitatea și minimizarea impactului asupra mediului înconjurător. Astfel, prin construcții modulare, durabile și economice, Swedish Carbon Modular Hub se angajează să ofere o experiență turistică responsabilă.

„Viziunea cu care am pornit la drum în acest proiect a fost destul de simplă și pe undeva dictată chiar de realitatea din peisajul turistic românesc. Am văzut o aglomerare pe metru pătrat, aproape sufocantă, mai ales în zona de litoral, care îți taie elanul atunci când vii să te odihnești, fie în weekend, fie în vacanță. Oamenii vor altfel de turism, vor să se bucure de natură, nu să se calce în picioare. (…) Viziunea noastră este de a prezerva natura și a-i adăuga plus valoare, oferind peisajele unice ale României, această multitudine de «colțuri de rai», cât mai multor perechi de ochi. Dar vrem să facem asta cu o soluție minim invazivă, care se bazează pe construcții mici, care înfrumusețează peisajul, nu îl strică, oferind astfel atât locuitorilor, cât și vizitatorilor oportunitatea de a trăi în armonie unii cu alții și cu natura”, menționează Sorel Radu.

Căsuțele modulare sunt disponibile în trei variante, fiecare adaptată specificităților geografice:

Solen – oază pentru litoral, cu camere duble ce îmbrățișează soarele și briza mării. Acest complex turistic include 4 unități de cazare, având o capacitate de cazare totală de 8-12 persoane, camere duble dotate cu baie și terasă proprie. Prețul unui astfel de mini-resort pornește de la 99.800 de euro.

Bergen – perfectă pentru munte, echipată cu sisteme de încălzire pentru a te bucura de peisaje montane chiar și în sezonul rece. Complexul include 4 căsuțe, fiecare cu dormitor dublu, baie și terasă proprie, având o capacitate totală de cazare de 8-12 persoane și un preț de pornire de 119.800 de euro pentru un mini-resort.

Malmo – oferă un refugiu versatil în orice colț al naturii. Această variantă Junior Suite combină eleganța unui dormitor cu confortul unui living și o bucătărie deschisă, toate unite de o terasă privată. Un Junior Suite Malmo poate acomoda confortabil 4 persoane, iar cel mai mic complex poate include minimum 2 Junior Suite, pentru un preț de pornire de 79.900 de euro.

„Lucrăm cu multă atenție la detalii, atât în proiectare cât și pe șantier, pentru că șantierul este pe proprietatea clientului nostru și trebuie să-l lăsăm așa cum l-am găsit, doar puțin mai frumos. Noi credem că designul căsuțelor noastre înfrumusețează locul.”

Prin ce se diferențiază de alte căsuțe modulare?

Construcțiile modulare pe care le utilizează compania sunt proiectate strict pentru construcții de apartamente și nu pot fi utilizate la nimic altceva. Acestea se detașează de cele tradiționale prin faptul că o mare parte din lucrări se mută din șantier, în fabrică.

„Iar în fabrică se poate asigura un control al calității mult mai ridicat decât poți avea într-un șantier. În același timp, construcțiile modulare sunt prin natura lor formate din module standardizate, ceea ce contribuie din nou la un control ridicat al calității, pentru ca atunci când te întâlnești cu un detaliu nefuncțional, acesta se raportează și întreaga linie de producție se modifică pentru a înlătura acel detaliu”, subliniază Sorel Radu.

Un alt mare diferențiator al construcțiilor modulare, potrivit reprezentantului Swedish Carbon Modular Hub, este viteza de execuție: „Noi în proiectul pe care îl propunem pieței românești de turism, un complex Swedish Glamping format din 4 case modulare, se poate livra la cheie în 30 de zile. Dar indiferent cât de mare este un proiect, viteza de execuție este cam de 3 ori mai scurtă decât în proiectele tradiționale.”

Însă, pe lângă calitatea ridicată și viteza de execuție, proiectele de construcție modulară sunt mai ușor de urmărit, înglobează mai multă tehnologie, sunt de multe ori mai trainice și mai ușor de întreținut.

„Construcțiile modulare nu înseamnă construcții din containere maritime! Sunt tot construcții pe structură metalică, dar diferă major față de containerele de marfă.”

Sorel Radu spune că și-au dorit să aducă în România un produs care să se încadreze și în parametri de cost pe care piața de aici să și-i permită. Astfel, Swedish Glamping la 99.800 de euro pentru 4 case modulare este un produs accesibil chiar și pentru un antreprenor aflat la început de business: „Iar dacă nu e foarte accesibil, avem soluții de finanțare pe care să i le oferim în sprijin”.

„Pentru antreprenorul care întră în turism, noi am gândit câteva elemente esențiale: calitate ridicată + preț accesibil, viteză de execuție + durabilitate, ușurință în utilizare + întreținere minimală. Și desigur, să fie frumos.”

Natură și confort

Participând cu proiectul Swedish Glamping la cea de-a doua ediție a Tiny House Festival, care are loc până pe 30 iunie în Vama Veche, Sorel Radu subliniază că proiectul s-a distins imediat: „Toți vizitatorii care ne-au trecut pragul, aproape fără excepție ne-au spus într-o formă sau alta «Ei da, asta e altceva!»”. Pe de o parte, continuă reprezentantul companiei, este atenția la detalii, calitatea finisajelor, dar și spațiile generoase care creează un context de relaxare: „De exemplu, avem la un modul de 19 mp o terasă de 23 de mp, deci mai mult în exterior decât în interior, pentru că atunci când te duci în natură, vrei să te bucuri de natură, nu de interior. Sigur, la interior ai tot confortul necesar și cred că acesta e marele nostru diferențiator încă din concept: natură și confort. Ăsta e pachetul nostru câștigător.”

„Ne-a ajutat mult aici colaborarea cu casa de design Pianoterra, am lucrat foarte bine cu echipa Alinei Vîlcu, care a înțeles imediat cerințele noastre și am primit niște desene foarte frumoase, care exprimă rădăcinile scandinave ale businessului nostru.”

Fiecare proiect Swedish Glamping este realizat folosind tehnici avansate de proiectare BIM (Building Information Modeling), care reprezintă o metodă digitală de creare și gestionare a informațiilor despre un proiect de construcție pe parcursul ciclului său de viață. Aceasta asigură coordonarea precisă a tuturor elementelor și materialelor utilizate. „Integrarea BIM în procesele noastre de construcție permite un control fără egal al calității, făcând din Swedish Glamping un produs ideal pentru operatorii de turism din România”, explică Sorel Radu.

Pentru mai multe detalii și pentru a descoperi frumusețea proiectului Swedish Glamping, vizitați www.swedishglamping.com.

Swedish Carbon Modular Hub

Cu peste un deceniu de expertiză globală de neegalat în domeniul construcțiilor modulare pe 3 continente și mai mult de 10 proiecte mari livrate în ultimii trei ani în Suedia, Swedish Carbon Modular Hub redefinește industria construcțiilor. Având peste 3.500 de apartamente livrate în ultimii ani în Suedia, 100 de muncitori specializați și 10 ani de experiență, compania oferă soluții rapide, calitative și economice.

Articol susținut de Swedish Glamping